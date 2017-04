Les dix raisons pour lesquelles François Fillon va gagner la présidentielle…

6 – Souvent présenté comme le favori des sondages, Emmanuel Macron n'est que l'héritier de François Hollande. Or, François Hollande termine son quinquennat totalement essoré. Jamais un Président de la République n'a été aussi impopulaire. Et on voudrait nous faire croire que les Français seraient assez stupides pour mettre à l'Elysée un ersatz de Hollande ?

C'est Macron qui a inspiré la politique économique de Hollande. Avec les résultats que l'on connaît : croissance en berne, chômage de masse, perspectives économiques maussades. Si la France est actuellement à la traîne de l'Europe, c'est un peu l'oeuvre du tandem Hollande-Macron.

Emmanuel Macron a beau jeu, désormais, de vouloir s'affranchir du PS et de prôner le renouvellement. Il n'est que le cheval de Troie d'un PS à la main de Hollande. Grâce à Macron, Hollande pourrait vivre un deuxième quinquennat par procuration.

La preuve ? Mardi 11 avril, Emmanuel Macron était en meeting à Besançon. Tous ses soutiens locaux figuraient au premier rang. Et parmi eux, Jean-Louis Fousseret, François Patriat, Marie-Guite Dufay, Yves Krattinger et Claude Jeannerot occupaient les places d'honneur.

Tous PS. 354 ans à tous les cinq. Soit 71 ans de moyenne d'âge. On a vu soutiens plus oecuméniques et renouvellement plus drastique.

Enfin, François Hollande, qui avait pourtant promis qu'il ne s'engagerait pas dans la campagne, apporte aujourd'hui un soutien de plus en plus visible à Macron. Un nouvel engagement non tenu et un appel de moins en moins dissimulé à voter pour son poulain.

7 – Et que dire des autres principaux adversaires de François Fillon ? Mélenchon et Le Pen conduiraient notre pays à sa perte. Les économistes et les financiers sont unanimes pour avertir que les programmes de Mélenchon et de Le Pen engendreraient un désastre. Comment peut-on croire, et faire croire, que quitter l'Union européenne ou abandonner l'euro permettraient à la France de s'inscrire résolument dans le XXIème siècle ? Les recettes proposées par Mélenchon et Le Pen sont des recettes éculées qui plongeraient le pays dans l'incertitude. Après le Brexit et l'arrivée de Donald Trump aux Etats-Unis, la période est déjà troublée. La conjoncture internationale est tendue. Il est inutile d'ajouter de la confusion avec l'élection d'un populiste en France. Le pays n'a pas besoin d'une aventure Le Pen ou Mélechon.

8 – Les sondages vont se tromper. Ils ne valent pas vote. Il est vrai que la plupart des instituts prévoient invariablement une finale Le Pen-Mélenchon depuis plusieurs semaines.