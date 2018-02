Ce discret retour de l'Etat (c'est moi) : Macron fait du Macron en Corse...

Le ton avait été donné dès la veille. Emmanuel Macron a rendu hommage au Préfet Claude Erignac en compagnie d'une imposante délégation venue de Paris : le président du Sénat qui se veut la Chambre des collectivités locales, un aréopage d'importants préfets, symboles de la présence de l'Etat central dans le pays, mais surtout Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur au moment de l'assassinat du Préfet, qui incarne à lui seul l'unicité de la Nation. Edmond Siméoni, leader autonomiste historique a même qualifié cette présence de "provocation" ce jeudi sur RTL.

Dans le discours qu'elle a prononcé au cours de l'hommage à son mari, Madame Erignac avait pour sa part, déclaré :" la page n'est pas tournée. J'espère que la République ne faiblira jamais en Corse". Il y avait peu de chances que ses propos n'aient pas été agréés par l'Elysée. Et Emmanuel Macron a renchéri : "la justice de la République a été rendue et elle sera suivie, sans complaisance, sans oubli, sans amnistie". Dans ce contexte, fallait-il s'attendre à ce que cette fermeté laisse la porte légèrement entrouverte à des concessions (-réclamées), sur le plan institutionnel ?

Le filet est ténu : au terme d'un long discours où il a constamment rappelé l'ancrage de l'Ile dans la République Française, Emmanuel Macron s'est dit favorable à ce que la "Corse soit mentionnée dans la Constitution en raison de sa géographie et ses spécificités". Mais c'était après un discours axé sur le mode "autorité", sans sortir du texte écrit, dont les mots ont été pesés au trébuchet, et après avoir rappelé que si "les institutions peuvent et doivent évoluer", elles" ne sont pas les seuls moteurs du changement. D'ailleurs, a-t-il précisé, "la Corse en est à son quatrième statut; le dernier vient d'être mis en pratique au début de l'année. Commençons par voir comment il fonctionne". Et pour enfoncer le clou Emmanuel Macron a fait observer que si les évolutions statutaires réglaient tous les problèmes ce serait fait". Pour mettre en œuvre ce nouveau statut les Corses ont élu une Assemblée présidée par un nationaliste indépendantiste, Guy Talamoni, et confié l'exécutif -la gouvernance, à un autonomiste, Gilles Siméoni.

Les deux élus n'ont pas applaudi le discours du Chef de l'Etat. A l’issue de la visite, Guy Talamoni a parlé d'un" discours de vengeance, d'un triste soir pour la Corse, et Gilles Simeoni a évoqué "une occasion manquée, un discours néo colonial, très en deçà des attentes ". Tout au long de son propos, Emmanuel Macron a rappelé "l'ancrage de la Corse dans la République, tout en affirmant de vouloir ouvrir une nouvelle page "apaisée et ambitieuse": "un avenir à la hauteur de ses espérances sans transiger avec les requêtes qui la feraient sortir de l'esprit républicain. Cette nouvelle page est écrite de mesures concrètes, telles que la couverture numérique de l'Ile, le développement de la biodiversité et d'un tourisme durable dont la Corse deviendrait un territoire pionnier. C'est aussi la construction d'un nouvel hôpital à Ajaccio et le financement de la rénovation de celui de Bastia. C'est enfin faire de la Corse " le territoire avancé de la France en Méditerranée".