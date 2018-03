Diriger, transmettre, servir la personne : les trois piliers du conservatisme

Londres,

Le 25 mars 2018

Mon cher ami,

La trop longue agonie du libéralisme

Au moment de vous écrire, j’éprouve une sorte de lassitude à commenter l’actualité. Boris Johnson s’est définitivement déconsidéré par ses déclarations contre la Russie, contre Poutine, même. Je n’aime pas l’idée de savoir qu’un poste honoré par Fox, Canning, Wellington, Palmerston, Balfour, Eden ou David Owen soit à présent aux mains d’un bouffon. Vous n’améliorerez pas son cas en me rétorquant que Theresa May a habilement profité de l’histoire de Salisbury pour rétablir une forme de consensus avec l’Union Européenne.

Si le prix à payer est de nous priver d’un allié précieux pour contrebalancer la puissance chinoise, je préférerais que les discussions sur le Brexit continuent à très mal se passer mais que nous sachions faire de la Russie un partenaire.

Lorsque je me tourne vers votre pays, je constate avec tristesse que vous êtes loin d’être au bout de votre lutte contre le terrorisme islamiste. Je ne suis pas surpris que votre pays révèle au monde de vrais héros comme le lieutenant-colonel Beltrame; mais je recommanderai à vos gouvernants un peu plus de pudeur: le geste de ce gendarme parle de lui-même; on racontera encore son histoire dans des générations. Mais je vous en prie, vous qui voulez lui dresser un monument, rentrez en vous-même, demandez-vous ce qui vous empêche de décréter un vrai état d’urgence en reprenant le contrôle des frontières nationales tant que la situation l’exigera; demandez-vous ce qui vous retient de mettre fin à la désastreuse politique monétaire menée depuis Raymond Barre, par laquelle la machine à intégrer a été cassée et la société s’est défaite au nom de la convergence européenne. Je m’arrête là, mon cher ami: je voudrais juste présenter mes condoléances les plus sincères à vos compatriotes et vous-mêmes. Et me demander ce qui pourra nous faire sortir, Britanniques, Français, Espagnols, Allemands etc...., de ces malheurs récurrents qui suscitent une bouffée d’émotion, des déclarations grandiloquentes puis des demi mesures politiques.

Il nous faut poser les fondations d’une nouvelle politique. Il est temps que votre pays voit émerger un mouvement authentiquement conservateur pour mettre fin à l’ère libérale et à ses inconséquences. Je vous propose un triple mouvement. Depuis Giscard, vos présidents successifs, plus ou moins habilement, soumettent la politique du pays à ce qu’ils désignent comme la « rationalité »; il en a résulté une immense perte du sens de votre histoire, de votre aventure nationale; il faut rendre une direction au pays. Depuis Giscard toujours, vos présidents se sont transformés en communicants; il faut absolument que votre classe politique substitue la transmission à la communication. Enfin, les cinquante dernières années ont vu dans l’être humain un simple individu; il est temps de rétablir la primauté de la personne.