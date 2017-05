Les dirigeants ne rêvent plus de guerres

Le terrorisme est spectaculaire et effrayant. C’est d’ailleurs tout le but, comme son nom l’indique : semer la terreur. Mais il tue très peu. Son bilan n’est pas comparable à celui d’autres formes de violence comme la guerre ou la criminalité, et il ne s’approche même pas du nombre de morts causées par les accidents de la circulation. Depuis 2000, quatre cents personnes ont été tuées chaque année par le terrorisme dans les pays de l’OCDE, essentiellement en Turquie et en Israël. Il y a davantage d’Européens qui se noient dans leur baignoire, et dix fois plus qui meurent en tombant dans les escaliers.

Contrairement à la croyance populaire, la terreur est un moyen très inefficace lorsqu’il s’agit d’atteindre un but idéologique. Pendant longtemps, on l’a crue efficace à cause de la réussite de brutales campagnes anticoloniales, mais le succès de l’opposition au colonialisme ne dépendait pas du recours à la violence. En général, les campagnes violentes échouent lamentablement. La politologue Audrey Kurth Cronin a étudié quatre cent cinquante-sept groupes terroristes actifs depuis 1968. Aucun d’entre eux n’a réussi à conquérir un Etat, et 94 % d’entre eux n’ont pas pu atteindre un seul de leurs objectifs. En moyenne, une organisation terroriste ne survit pas plus de huit ans, en partie parce que les attentats contre les civils attirent l’hostilité de la population que le groupe espérait séduire : « La violence terroriste contient en elle-même les causes de sa propre condamnation. La violence parle une langue internationale, mais la dignité aussi. »

Il semble donc que, pour les terroristes, la seule victoire possible intervienne quand les victimes réagissent à l’excès, suppriment les libertés civiles et rendent des groupes entiers responsables des actions de quelques-uns de leurs membres. Cela attise les conflits que souhaitent les terroristes et rend plus facile de faire des recrues pour continuer la lutte.

La paix n’est jamais une certitude. Quand nous nous sentons menacés, notre instinct de combat ou de fuite est activé, et il est tentant de prendre les armes. Dans son livre paru en 1909, La Grande Illusion, le social-démocrate Norman Angell expliquait avec brio que les Etats industrialisés ne tireraient plus aucun avantage de la conquête territoriale, en partie à cause des liens économiques étroits entre les pays. Cinq ans plus tard, la Première Guerre mondiale éclatait, entre des nations qui non seulement échangeaient entre elles, mais dont les monarques – le roi George V, le kaiser Guillaume II et le tsar Nicolas II – étaient cousins et se fréquentaient.

Beaucoup d'experts pensent qu’une grande guerre pourrait être déclenchée si la Chine voulait affronter les Etats-Unis pour affirmer sa suprématie navale dans l’est de l’Asie, ou si une Russie revancharde tentait de reconquérir les terres perdues en Europe. Les conflits au Moyen-Orient pourraient entraîner une guerre entre les grandes puissances, et l’Inde et le Pakistan sont deux Etats nucléaires qui se menacent souvent. La fine fleur des Etats voyous comme la Corée du Nord pourrait préférer déclencher l’apocalypse plutôt que disparaître sans bruit. Enfin, la prolifération nucléaire signifie qu’il existe un risque permanent. Nous savons que certains groupes terroristes bien financés s’efforcent de tuer autant de civils que possible. L’un d’eux pourrait bien mettre un jour la main sur une arme nucléaire.