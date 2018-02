Dilemme : préférerons-nous augmenter les salaires aujourd’hui ou alourdir les coûts du travail pour augmenter ceux de demain via la formation ?

Augmenter ou former ? C’est la seule question que l’on doit se poser aujourd’hui sur l’économie française. Comment renforcer d’abord, et prolonger ensuite dans le temps, l’amélioration économique en cours, pour éviter le pire (remontée du chômage, creusements des déficits…) avec une croissance trop faible ?

Faut-il augmenter les salaires avec un soutien aux apprentis ou avec un « coup de pouce au SMIC » ? Keynésien et politique en diable ! Faut-il plutôt augmenter les salaires des cadres, comme on le lit dans les enquêtes ? Il est vrai que leurs augmentations ont été faibles dans le passé récent, mais qu’il y a eu aussi des licenciements, des « départ négociés » et peu d’embauches, même des jeunes. Faut-il donc rattraper le temps (et l’argent) perdus ? Ou faut-il s’occuper plutôt des « métiers en tension », dans l’informatique, l’intelligence artificielle ou encore dans les data ? Faut-il s’occuper des cadors, pour qu’ils ne partent pas ailleurs, ou ne partent pas d’ici ?

Faut-il répondre à des tensions économiques locales ou agir de manière plus générale, pour soutenir la demande, maintenant que l’offre semble repartie ?

Ou bien faut-il regarder plus loin, non pas le salaire et l’emploi d’aujourd’hui, mais l’employabilité, celle qui fera le salaire de demain et la croissance de tous ? Et si on avait le courage de montrer que la reprise en cours en France est certes réelle, mais surtout mondiale et fragile, liée à des conditions monétaires qui ne vont pas durer, dans un contexte mondial de concurrence sur les talents qui implique de les attirer, de les faire naître et de les garder ? Et ceci passe-t-il seulement par des augmentations salariales, ici et maintenant ?

Un constat : l’économie française va mieux, mais ralentit légèrement en janvier et en février. Pas d’accélération, donc il n’y a donc aucune raison de s’endormir sur de maigres lauriers. L’économie peut avoir passé son maximum d’accélération pour rejoindre un rythme plus modéré, autour de 1,9%. Pour l’Insee, en février 2018, le climat des affaires devient en effet un peu moins favorable qu’au mois précédent, lui-même plus faible que décembre. Pour Markit aussi, la croissance du secteur privé français ralentit, même si elle reste soutenue en février. L’Indice de l’Activité Globale en France se replie ainsi de 59,6 en janvier à 57,8, signalant ainsi le plus faible taux de croissance depuis octobre 2017. On retrouve l’Insee : pas de panique, pas d’enthousiasme.

Une vérité : cette amélioration française est en fait mondiale. Les salaires pourraient donc monter, mais les taux d’intérêt le font plus vite, menaçant la reprise. Il faut compter 3% aux Etats-Unis, 2% en Italie, 2,5% au Royaume-Uni, 1% en France et 0,7% en Allemagne pour la dette publique à 10 ans. Toutes les économies sont en reprise, une première depuis dix ans. Dans ce contexte, les tensions sur les prix commencent à se manifester : salaires dans les pays en plein-emploi (Etats-Unis, Allemagne) et matières premières (dans le sillage du pétrole). En même temps, les économies en expansion voient leurs besoins financiers en hausse, ce qui pèse sur les épargnes disponibles. La reprise mondiale exerce ainsi une double pression à la hausse sur les salaires et sur l’épargne, les deux phénomènes étant interdépendants. Les courbes des taux d’intérêt montent partout.