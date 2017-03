Devenir champion du monde de mémorisation en quelques mois ? C'est possible... sous certaines conditions

Buzan tenait beaucoup à me faire accepter l’idée que sa propre mémoire ne cessait jamais de s’améliorer, même à l’âge respectable qui était le sien. «Les gens supposent que le déclin de la mémoire va de pair avec le vieillissement humain, me dit-il. Et qu’il est donc naturel. Mais c’est une erreur de logique, car les choses qui nous paraissent normales ne sont pas forcément naturelles. La véritable cause du déclin de la mémoire que nous observons dans notre société, c’est le régime parfaitement anti-athlétique que nous imposons à notre cerveau.

Imaginez que vous prépariez une personne pour les Jeux olympiques en l’obligeant à boire dix cannettes de bière et à fumer cinquante cigarettes par jour, à aller au boulot en voiture, à avoir peut-être, une fois par mois, une activité physique violente et néfaste pour le corps, et à passer tout le reste de son temps à regarder la télévision. Vous étonneriez-vous qu’elle ne réussisse pas très bien aux épreuves olympiques? Voilà exactement l’attitude que nous avons avec notre cerveau. Avec notre mémoire.»

Je bombardai alors Buzan de questions: l’apprentissage de ces techniques mnémoniques était-il difficile? Comment les concurrents s’entraînaient-ils? À quelle vitesse leur mémoire progressait-elle? Ces techniques se montraient-elles utiles dans la vie courante? Si elles étaient aussi simples et efficaces qu’il le prétendait, pourquoi n’en avais-je jamais entendu parler? Pourquoi n’étaient-elles pas utilisées par tout le monde?

«Vous savez quoi? finit-il par répliquer. Au lieu de m’interroger comme ça, vous devriez tenter l’expérience.

—Quel entraînement devrait suivre un type comme moi, en théorie, pour participer au Championnat des États-Unis de mémorisation?

—Si vous visiez les trois premières places, vous feriez bien de vous entraîner une heure par jour, six jours par semaine. Avec un tel programme, vous auriez de très bons résultats. Si vous aviez l’intention de participer au championnat du monde, vous devriez consacrer trois à quatre heures par jour à l’entraînement pendant les six mois qui précèdent la compétition. C’est plus lourd.»

Plus tard ce matin-là, pendant que les concurrents s’efforçaient de mémoriser «La trame de mon être», Buzan me prit à part, posa une main sur mon épaule et me demanda: «Vous vous souvenez de notre petite conversation de tout à l’heure? Réfléchissez-y. Le type que vous verrez là-bas dans un moment, sur l’estrade, le champion de mémorisation des États-Unis, l’année prochaine ce pourrait être vous.»

Je profitai de la pause entre l’épreuve du poème et celle des noms et des visages pour sortir de l’immeuble Con Edison et échapper un moment à l’atmosphère étouffante de vestiaire qui régnait dans la salle de compétition. Sur le trottoir, je retrouvai Ed Cooke, le mnémoniste anglais muni d’une canne, et son acolyte, le grand maître autrichien de mémorisation (et grand échalas) Lukas Amsüss. Ils étaient en train de se rouler des cigarettes.