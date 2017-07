"Deux hommes de bien" : un grand roman d'aventure, érudit et captivant

LIVRE

Deux hommes de bien

d'Arturo Pérez-Reverte

Ed. du Seuil

502 p.

RECOMMANDATION

EN PRIORITE

THEME

A la fin du XVIIIème siècle, deux académiciens espagnols sont envoyés à Paris, à la recherche de l’édition originale de l’Encyclopédie, alors même qu’elle est interdite dans leur royaume si hostile aux idées nouvelles et impies de cet ouvrage.

Leur long voyage sera semé d’embûches, d’autant qu’un homme de main, payé par des confrères opposés à ce projet, est lancé à leurs trousses.

Les « deux hommes de bien », guidés par un drôle d’abbé, vont découvrir avec émerveillement Paris, la ville des philosophes.

Fascinés par l’effervescence intellectuelle des salons et des cafés, ce qui nourrira leurs propres débats, ils vont rencontrer des hommes éclairés, comme d’Alembert, Condorcet, Buffon ou Laclos, ainsi que des femmes intelligentes, élégantes et quelque peu libertines.

Malgré les obstacles de toutes sortes, dont un duel mémorable, nos deux comparses réussiront-ils à dénicher ce fameux trésor, pour qu’il trouve sa place dans la bibliothèque de leur Académie ?

POINTS FORTS

• un sujet formidable et passionnant.

• une reconstitution très réussie du Paris du XVIIIème siècle. L’auteur fait revivre ses quartiers, ses cafés, ses librairies, ses salons, sans oublier l’agitation pré-révolutionnaire, palpable dans les rues.

• ces « deux hommes de bien » forment un duo attachant et convaincant : l’Amiral, tout en retenue, sobre, courageux, orgueilleux, un « grand », qui ne manque pas d’allure, grâce à la liberté de sa pensée et à son sens de l’honneur chevaleresque ; et le bibliothécaire replet, tout en rondeur, bienveillant, voire débonnaire, moins strict, plus fragile ; ils partagent le même goût pour les idées.

• des personnages secondaires pittoresques, comme l’abbé Bringas et ses rancoeurs, qui ne cesse d’annoncer la Révolution ou Margot Dancenis, simple, distinguée et coquine.

• de nombreuses discussions philosophiques révélatrices des débats de l’époque sur le caractère arbitraire du pouvoir politique, sur la domination de la religion, sur le progrès, sur la place des sciences émaillent le récit autour de cette interrogation : la culture peut-elle apporter la liberté ou le bonheur ?

• les interventions directes de l’auteur sur la rédaction de son roman, sur ses sources et sur ses choix, sont très intéressantes.

• une langue magnifique aussi riche que subtile.

POINTS FAIBLES

• quelques longueurs peut-être et peu de rebondissements.

EN DEUX MOTS

Un roman d’aventures captivant et érudit, qui allie l’art du portrait, de la mise en scène et du dialogue. A travers l’Encyclopédie, l’esprit des Lumières est admiré et célébré par cet auteur francophile, qui n’hésite pas à nous proposer en contrepoint de cet hommage fervent à la France un tableau bien sombre de son propre pays.