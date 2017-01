Déstabilisation : pourquoi Angela Merkel pourrait bien être la prochaine cible de Vladimir Poutine

Atlantico : L'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche laisse augurer certains d'un réchauffement des relations entre les Etats-Unis et la Russie. Dans quelle mesure l'Allemagne d'Angela Merkel pourrait alors devenir le nouvel ennemi libéral de Vladimir Poutine ?

Edouard Husson : Angela Merkel focalise de plus en plus clairement l'hostilité de Vladimir Poutine à l'ordre occidental d'après la Guerre froide. La chancelière allemande est foncièrement opposée à Vladimir Poutine au moins depuis la guerre d'Ossétie du Sud de l'été 2008, plus vraisemblablement depuis la Conférence sur la Sécurité de Munich de 2007, au cours de laquelle le dirigeant russe avait dénoncé le monde régulé par une seule puissance (les Etats-Unis) et prôné un monde multipolaire.

L'hostilité réciproque est ancienne mais il est vrai qu'elle devient de plus en plus visible. Un temps, l'incompréhension réciproque entre la chancelière allemande et Vladimir Poutine était partiellement masquée par les efforts de Barack Obama et Nicolas Sarkozy pour trouver des terrains d'entente avec Moscou. Après le tournant antirusse de la politique américaine en 2011 et la défaite électorale de l'ancien président français, l'antagonisme Berlin/Moscou a joué à plein. La crise ukrainienne a servi de détonateur pour une montée de la tension. Vladimir Poutine a refusé le basculement de l'est de l'Ukraine dans l'Union européenne, préférant la scission du pays (comme Staline avait préféré la partition de l'Allemagne à son intégration complète à l'ordre anglo-américain en 1949).

Notons enfin que le "libéralisme" de Merkel doit s'entendre aussi au sens américain, un système de valeurs de centre-gauche, où la liberté des moeurs est poussée le plus loin possible. La chancelière allemande est plus à gauche que son propre parti et même qu'une partie de la social-démocratie allemande sur ces sujets. Cela lui attire les foudres d'un président russe qui compte sur la rechristianisation de son pays pour consolider sa politique.

Qu'est-ce qui explique qu'Angela Merkel apparaisse, à l'heure actuelle, comme le seul dirigeant européen tenant tête à Vladimir Poutine ?

Portée en 2005 pour la première fois à la Chancellerie par l'électorat allemand, Madame Merkel a connu déjà deux présidents français, trois présidents américains, trois premiers ministres britanniques, quatre premiers ministres italiens etc....Il n'y a que Vladimir Poutine, parmi les dirigeants européens, à la surpasser en longévité politique. Cela alimente l'antagonisme. En même temps, la crise du modèle américain ou celle de l'Union européenne font basculer les alliés traditionnels de la République fédérale dans des choix politiques qui ressemblent, au moins partiellement, à ceux de la Russie: retour du sentiment national ou d'un modèle familial conservateur au premier plan, refus au moins partiel de l'immigration, redécouverte de la "politique industrielle", retour à une forme de protectionnisme, contrôle des frontières etc....