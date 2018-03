Désolé Friedrich (Nietzsche), Dieu n’est pas mort et Rémi Brague vient nous en parler

On attribue le plus souvent à l’écrivain André Malraux le fameux mot « Le XXIe siècle sera religieux ou il ne sera pas. » Pourtant, Malraux se défendait de l’avoir prononcé. En revanche, dans la revue Preuvesen 1955, il a écrit : « Le problème capital de la fin du siècle sera le problème religieux, sous une forme aussi différente de celles que nous connaissons que le christianisme le fut des religions antiques. » Malraux a enfin affirmé dans L’homme et le fantôme que la « tâche du prochain siècle [sera] d’y réintégrer les dieux. » Storiavoce vous propose de sortir quelque peu du sillon de l’histoire, sans l’abandonner tout à fait, en se posant une question qui peut paraître simple mais qui, au regard précisément de l’histoire mais aussi de la philosophie est bien plus complexe : Qu’est-ce qu’au fond qu’une religion ?

Comment peuvent s’articuler la foi et la raison que, pendant longtemps, une vision positiviste de l’histoire a souhaité séparer ? Mais plus encore, est-ce que la religion est dans l’histoire, et notamment dans le récit biblique, source de liberté ou au contraire de soumission? De violence ou bien de paix ? Auteur d’un essai très simplement intitulé Sur la religion, le philosophe Rémi Brague est l’invité de Christophe Dickès.

L’invité: Spécialiste de la philosophie médiévale arabe et juive, et connaisseur de la philosophie grecque, Rémi Brague a enseigné la philosophie grecque, romaine et arabe à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et à la Ludwig-Maximilian Universität de Munich. Il est membre de l’Académie des Sciences morales et politiques. Ses recherches actuelles relèvent de l’histoire des idées à très long terme et de la comparaison entre christianisme, judaïsme et islam. Auteur de très nombreux ouvrages, il vient de publier aux éditions Flammarion Sur la religion: “Poursuivant le travail d’élucidation qu’il a entrepris depuis une dizaine d’années, Rémi Brague s’interroge sur la légitimité même du terme « religion », puis sur le contenu propre des religions – avant tout sur celui des « trois monothéismes ». Qu’est-ce que la religion nous dit de Dieu, et de l’homme en tant qu’il est doué de raison ? Qu’est-ce qu’elle nous dit d’autres domaines de l’humain comme le droit, la politique ? En quoi garantit-elle – ou menace-t-elle – la liberté morale, sinon l’intégrité physique, des individus ?”

Retrouvez le podcast sur Storiavoce

