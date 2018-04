Derrière la visite d'Emmanuel Macron aux Etats-Unis, doit-on voir les bases d'un nouveau pont sur l'Atlantique ?

Atlantico : 48 heures avant son départ pour les Etats-Unis, Emmanuel Macron s'est s'exprimé dans un entretien accordé à Fox News sur sa vision de la collaboration entre lui et Donald Trump. La convergence des intérêts des deux leaders a été beaucoup commentée. Faut-il y voir - du point de vue de Donald Trump comme celui d'Emmanuel Macron – les premières bases d'un nouveau pont sur l'Atlantique ou l'affirmation d'intérêts communs dans un cadre bilatéral ?

Jean-Eric Branaa : Il est certain qu’on ne peut pas envisager cette visite comme une simple péripétie diplomatique. Elle a le rang de visite d’Etat et c’est un très grand honneur qui est rendu à notre pays, d’autant qu’il s’agit de la première visite d’Etat du côté américain depuis l’élection de Donald Trump. Cela nous incite donc à conclure que le président américain cherche à renforcer cette relation avec la France, et peut-être plus particulièrement encore avec Emmanuel Macron, dont la personnalité et sa victoire l’ont particulièrement impressionné.

On sait que Donald Trump accorde une attention toute particulière à la réussite individuelle. Il a été élevé dans le culte de la réussite et a fréquenté dans son enfance la Marble Collegiate Church, sur la 5e Avenue, où il écoutaitles sermons de Norman Vincent Peale. Plus que tout autre aux Etats-Unis, ce pasteur prêchait l’optimisme et encourageait à croire en sa bonne étoile, pour favoriser la réussite matérielle aussi bien que spirituelle. Donald Trump en a retenu que le succès est un but louable et qu’il accompagne le destin d’un élite, choisie par Dieu. Or il partage avec le président français un destin particulier, qui les a conduit l’un et l’autre jusqu’au sommet et leur a confié à chacun la charge de présider à la destinée de leurs pays respectifs.

Donald Trump respecte donc réellement Emmanuel Macron. La relation qu’il a nouée avec lui s’appuie sur un fondement sincère de respect et d’adoubement : c’est pourquoi on peut y voir, en effet, les bases d’un nouveau pont sur l’Atlantique, d’une relation «spéciale », ce qui signifie toujours « solide » en termes américains, tout comme elle le fut dans le passé entre George Bush et Tony Blair ou entre Barack Obama et Angela Merkel. Je ne pense pas que cette relation s’appuie sur des intérêts communs dans un cadre bilatéral mais bien plus certainement sur une certainement inclination qui n’est pas feinte du côté de Donald Trump, car il a montré à maintes reprises que c’est un affectif et qu’il croit que les relations se construisent d’abord sur le plan personnel. On note d’ailleurs que le programme de la visite, hors aspects protocolaires obligés, comme les visites à Arlington ou à des étudiants, reste centré sur la relation entre les deux hommes et ne laisse pas de place à d’autres échanges, qu’ils soient militaires ou commerciaux, par exemple.