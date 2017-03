Derrière la mue de la social-démocratie en social-libéralisme, l'émergence d'une idéologie qui ne dit ni son nom, ni son fond

Atlantico : Le projet dévoilé ce jeudi 2 mars par Emmanuel Macron est le plus souvent décrit comme étant "social-libéral" ou "social-démocrate", représentatif d'une "3e voie" incarnée politiquement par Gerhard Schroder ou Tony Blair. Pourtant, au fil des années, cette orientation politique a également pu se confondre avec le traitement du cas grec, la financiarisation de l'économie, les politiques de dévaluation interne par la baisse des salaires, la volonté de l'Allemagne d'intégrer un grand nombre de migrants afin de satisfaire aux besoins d'une main d'oeuvre à bas coût (entre autres raisons..), en quoi ces politiques se démarquent elles de l'idée même de social-démocratie dont elles se revendiquent ?

Cette présentation n'est elle pas le masque d'une autre idéologie ?

Christophe Bouillaud : Le terme de social-démocratie a pris bien depuis la fin du XIXème siècle bien des sens. Pour répondre à votre question, il faut arbitrairement fixer le sens de ce terme à une époque donnée, celle des années 1940-1970. La social-démocratie, c’est en ce sens d’abord le choix d’une stratégie pour le mouvement ouvrier qui consiste à refuser l’usage de la violence, que ce soit d’une élite d’avant-garde (blanquisme, léninisme) ou des masses (conseillisme, luxemburgisme), pour faire avancer ses revendications. C’est bien sûr la fracture entre réformisme et révolution, mais c’est surtout le choix de la compétition électorale dans un cadre démocratique et pluraliste. Par ailleurs, les partis socio-démocrates dans leur phase de plus grande puissance politique, entre 1945 et 1970, articulent tous leur action avec un vaste mouvement syndical. Tout en restant dans le cadre du capitalisme, il s’agit de le subvertir de l’intérieur en en modifiant des paramètres essentiels à l’avantage de la classe ouvrière, et plus généralement à celui de tous les salariés d’un pays. Il faut gagner des « acquis sociaux » et pas « le paradis sur terre ».

C’est le fameux « compromis social-démocrate » entre capital et travail pendant les « Trente Glorieuses » que décrivent tous les manuels d’histoire. Cela n’a déjà pas grand-chose à voir avec la « 3ème Voie » des Blair et Schröder : en effet, ces deux personnalités des années 1990-2000 symbolisent par leur parcours la rupture entre les syndicats ouvriers et leur parti respectif. Les syndicats, sciemment marginalisés, restent au mieux un acteur parmi d’autre de la gauche social-démocrate dans une constellation de forces plus large. Surtout, ces deux personnalités acceptent tous les deux de rompre de fait avec l’universalisme de la social-démocratie. C’est particulièrement net en Allemagne où le chancelier Schröder acte à travers les lois Hartz l’éclatement du marché du travail en deux segments : un segment protégé, bien payé et syndicalisé, et un autre livré à la loi du marché. C’est l’abandon total de la promesse social-démocrate d’universaliser les conquêtes de la classe ouvrière la plus mobilisée à tout le salariat. Les années 2010 ont vu une radicalisation de cette attitude de la part des héritiers des partis socialistes et socio-démocrates : face à la crise, pour lutter contre le chômage, ils ont tout accepté ou presque en matière de recul des droits sociaux, en acceptant l’idée néo-libérale simpliste que, si le coût du travail s’écroule pour les chômeurs qui restent à placer, il y aura mécaniquement une baisse drastique du chômage.