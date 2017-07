Derrière le cas STX, le redoutable défi des transferts de technologie de l’industrie française quand des entreprises stratégiques passent sous bannière étrangère

Après avoir tempêté depuis des mois contre l’abandon progressif de tout notre savoir-faire industriel, et en particulier celui d’Alstom-Energie au profit des américains de General Electric, après avoir dénoncé cet accord préélectoral bizarre confiant les clefs du chantier naval de Saint-Nazaire aux Italiens de Fincantieri je ne boude pas mon plaisir d’entendre le gouvernement de mon pays parler de souveraineté à propos de l’avenir d’ installations uniques en Europe de ce qui s’est appelé « Les Chantiers de l’Atlantique ».

Si cette longue histoire pleine d’embuches et de démissions vers la Norvège d’abord, puis la Corée, pouvait trouver une issue favorable j’espère bien qu’aucun français ne viendra contester les décisions prises.

Ce qui se joue là comme ailleurs dans l’industrie « traditionnelle » ce n’est rien de moins que notre avenir collectif, France et Europe, par rapport aux USA, à la Chine et aux autres régions du monde. La souveraineté elle est d’abord scientifique, technique et industrielle, elle est la garantie d’un espoir, celui de maintenir notre niveau de vie dans le futur. Et ce n’est pas si facile à imaginer entre un colosse américain à l’adaptabilité extraordinaire et des appétits féroces de pays à bas couts de main d’œuvre, il faut bien réfléchir aux décisions que nous prenons et à leurs conséquences réelles après les grandes incantations sur l’emploi développées par les politiques et orchestrées par les médias.

Le vrai dossier du chantier français et de son alliance éventuelle avec le chantier italien est lié aux liens de ce dernier avec les chantiers chinois. Les installations de Saint-Nazaire ont leurs concurrents en Asie, pas dans la péninsule italienne, et nous ne pouvons pas donner la clef de nos compétences à une entreprise qui a déjà oblitéré son avenir en effectuant des transferts de technologie en Asie sans contrôle de notre part. Le problème de notre appareil productif français et européen est celui de savoir comment on veut effectuer les transferts de technologie exigés par nos clients des autres continents.

En ce qui concerne Airbus et l’aéronautique, les européens se sont unis pour faire face aux américains et aux chinois. Ils ont passé des accords avec la Chine sur des appareils existants et ils ont maintenu le haut niveau des recherches pour les générations futures. Peut-être les Chinois iront plus vite qu’on ne le pense, l’avenir le dira, mais les négociateurs européens ont visé à protéger notre avenir

Toujours dans l’aéronautique, Dassault Systèmes a récemment passé un accord sur trente ans avec Boeing, on peut considérer que conserver la maitrise de la situation de ses logiciels sur une période aussi longue montre la pugnacité des négociateurs…et leur compétence !

DCNS en signant un accord avec les Australiens sur des sous-marins classiques sur une longue période engage également un transfert de technologies maitrisé même si la construction des bâtiments sera confiée à l’industrie australienne.