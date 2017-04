Derrière l’affiche de campagne d’une Marine Le Pen très présidentielle, la question lancinante de la capacité du Front national à gouverner la France

Marine le Pen a présenté son affiche de campagne officielle dans l'optique du second tour de l'élection présidentielle ce mercredi. Alors que ces affiches représentent traditionnellement un candidat au milieu des français ou devant un paysage, le FN semble avoir adopté une stratégie visant à "présidentialiser" Marine Le Pen. En effet, contrairement aux autres candidats, le FN peine à pouvoir présenter ses membres en situation d'exercice du pouvoir, dans un climat ou les Français sont largement dubitatifs quant à la capacité du Front national à gouverner un Etat.

Un éceuil essentiel dans l'objectif de réunir les 50% de voix nécessaires le 7 mai prochain.

Atlantico : Marine Le Pen s'est qualifiée pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Elle pourrait accéder à la présidence de la République. A cette occasion, les vraies difficultés vont se poser pour le Front National. Pour gouverner efficacement à l'Elysée, on considère qu'il faut environ 500 personnes capables d'occuper les différents postes à la tête de l'Etat et de son administration. François Hollande, pourtant socialiste a eu du mal à trouver ces 500 hauts-fonctionnaires ou dirigeants. Qu'est-ce qui rend difficile cette transition du pouvoir ? Dans le cas d'une victoire du Front National le 7 mai prochain, ne devrait-on pas voir se problème être amplifiée par des questions idéologiques ?

Olivier Rouquan : Ces 500 hauts fonctionnaires environ, dépendent directement ou indirectement du Président, car ils sont soit nommés en Conseil des ministres, soit par le biais du Premier ministre sous influence directe du chef de l’Etat – ainsi va l’usage des nominations dans les ministères, afin de contrôler les ministres par le bas… Le Président est donc doté d’une influence réelle dans l’appareil d’Etat, du fait d’une coutume, plus que de prérogatives juridiques. Le problème n’est donc pas de structurer des fidélités et loyautés autour d’un Président dans le top management administratif ; avant son arrivée au pouvoir, les présidentiables des partis de gouvernement enrôlent des énarques, X, etc., chargés d’alimenter leurs programmes. Ces derniers attendent ensuite de leur implication des désignations à des postes exécutifs à hauteur de leurs espérances. Cette dynamique transactionnelle fonctionne encore pour LR et le PS… y compris pour F. Hollande en 2012.

Mais au-delà des nominations, pour atteindre l’efficacité, il s’agit de désigner des hauts-fonctionnaires non seulement compétents sur le papier et/ou fidèles, mais au fait des dernières évolutions, disposant de relais et de réseaux dans l’Administration intermédiaire et surtout, préoccupés de stratégie et de bon management public. L’enjeu fort est en effet devenu le bon management RH, du fait de la désorganisation de l’Administration, entrainant la démobilisation de nombre de cadres intermédiaires. Déboussolés ou mécontents, sans trahir leur devoir d’obéissance, ces derniers savent que les réformes de papier finissent dans le découragement et ont un impact minime ou négatif sur les administrés ou usagers... Ces dix dernières années sont pleines d’ajustements administratifs venus du haut, coûteux en temps, en énergie, parfois en subsides, et qui ne répondent pas aux attentes, ni des agents, ni des citoyens. Si bien que les meilleures planifications centrales se perdent dans les sables de la complexité.