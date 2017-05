Dépasser les clivages droite gauche, cette nouveauté printemps été 2017 au fort goût de vintage

Atlantico : En nommant un Premier ministre "de droite" après avoir lui-même exercé dans un gouvernement de gauche, Emmanuel Macron concrétise son ambition de casser le clivage gauche-droite pour former un gouvernement que son premier ministre a qualifié de "progressiste". Cette volonté de casser le clivage gauche-droite est-il une nouveauté dans l'exercice présidentiel de la Ve République ? Sur quels fondations politiques s'est construite cette idée d'une rupture avec la dichotomie gauche-droite ?

Gilles Richard : Pour comprendre la situation politique dans laquelle nous sommes, il faut être rigoureux dans l'usage des mots, c'est-à-dire bien comprendre le sens des mots employés par les acteurs.

D'un côté, E. Macron, ancien ministre de l'Économie dans un gouvernement "de gauche" qui a remis en cause, avec la loi El Khomri, les conquêtes du Front populaire ; de l'autre, É. Philippe, nouveau Premier ministre "de droite" qui a été rocardien dans sa jeunesse : de ces deux données, je déduis surtout que les deux hommes, malgré leurs parcours personnels différents, appartiennent à la même famille de pensée. Ils sont tous deux des néolibéraux convaincus. Et ce à quoi nous assistons n'est somme toute que l'aboutissement des évolutions des deux grands partis qui ont voulu monopoliser la vie politique, prétendant résumer à eux seuls les aspirations de la société et surmonter les contradictions que cela impliquait. Un PS dont la majorité des cadres et des élus se sont peu à peu ralliés, depuis trois décennies, au néolibéralisme en rompant avec la culture politique de leur parti. Une UMP, rebaptisée LR en 2015, fondée par A. Juppé en 2002 sur une base néolibérale mais reprise en main par N. Sarkozy et réorganisée autour d'une synthèse (jamais réussie, par la force des choses) entre néolibéralisme économique et discours identitaire. Ces deux partis ont, logiquement, fini par imploser. Le processus, amorcé avec les primaires, suit son cours sous nos yeux et l'on s'achemine vers la naissance prochaine d'une nouvelle force partisane qui rassemblera tous les néolibéraux, ex-PS, ex-UDI et ex-LR associés dans un cadre qui reste à définir.

Si le processus arrive à son terme, ce qui est probable, ce sera la réussite de ce qu'A. Juppé avait souhaité créer en 2002 sous le nom de "Maison bleue" (É. Balladur avait ouvert la voie dès 1988 en appelant à une confédération RPR-UDF) et, avant lui, V. Giscard d'Estaing lorsqu'il créa l'UDF en 1978. Rappelons-nous que "VGE" en 1972 proclamait que "la France souhait[ait] être gouvernée au centre" puis qu'il se réclama en 1976 du "libéralisme avancé" : ce que l'on nomme volontiers aujourd'hui "progressisme".

Cela casse-t-il le clivage droite-gauche ? Non car c'est déjà fait : les élections présidentielles se sont achevées au second tour sur un affrontement entre "mondialistes" et "patriotes", selon la formule de M. Le Pen, reprise de B. Mégret en 1997. Depuis 1984 (le choix définitif de "la rigueur" avec la formation du gouvernement Fabius) et, plus encore, depuis l'expérience Jospin (1997-2002), les gauches sont incapables de porter collectivement un projet politique de gauche ou, dit autrement, de "République sociale" (J. Jaurès) qui ose s'attaquer aux fondements du capitalisme – certes, J-L Mélenchon a tenté de faire renaître l'ancien clivage mais sur des bases ambiguës et sans réussir à se qualifier au second tour.