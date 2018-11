Démon de midi (et du dîner aussi…) : cette crise de la balance qui plombe des millions d’hommes entre la quarantaine et la cinquantaine

Atlantico : Les hommes de 45-54 ans sont-ils aussi particulièrement touchés par le surpoids et l'obésité en France ? Avez-vous un chiffre pour appuyer cette affirmation ? (le plus récent sur le sujet)

Catherine Grangeard : La prévalence du surpoids et de l’obésité augmente, toutes les études en témoignent. Le très récent Rapport OMS 2018 (http://www.euro.who.int/fr/media-centre/sections/press-releases/2018/eur... ) montre qu’à la fois la longévité s’accroît en Europe et en même temps l’excès de poids. Mais corrélation n’est pas causalité, rappelons-le.

Un petit rappel pour montrer qu’en 2018, en France, les hommes adultes sont à 41 % en surpoids et à 15,8% en obésité.

Respectivement, les femmes, 25,3% et 15,6. Si en obésité, le pourcentage est comparable, chiffre qui correspond tout de même à 7 millions de personnes, en revanche, les hommes sont surreprésentés parmi la moitié des Français en surpoids.

Pourquoi me direz-vous ? Comme je suis psychanalyste, je vais surtout me concentrer sur des causes individuelles, en n’omettant pas de souligner tout de même d’entrée les disparités sociales, puisque moins on est riche, plus on est gros. Ce n’est pas génétique ! c’est parce que l’accès à la nourriture saine coûte plus cher, tout simplement.

Les femmes, globalement, portent une attention plus soutenue à leur corps, à la fois pour des raisons tenant à leur condition féminine, la grossesse en particulier et à la fois pour des raisons culturelles. Vous savez bien que l’apparence des femmes, y compris celle des fillettes, est bien plus regardée, commentée que celle des hommes. Elles vont donc plus rapidement tenter de limiter la prise de poids qui est, dans notre société, déconsidérée.

Les hommes laissent filer les choses bien plus longtemps. Donc à la quarantaine, la situation est déjà bien plus avancée. Bon nombre d’hommes ne s’intéressent à leur corps que s’il est malade. Or, le surpoids n’entraîne pas particulièrement des soucis de santé. Ils viendront plus tard…

Pourquoi les hommes, et particulièrement de cette tranche d'âge sont plus sujets au surpoids que les autres ?

Comme je viens de commencer à aborder ce point, par apport aux femmes, les deux ordres de causalités agissent fortement et par rapport aux autres hommes, plus jeunes ou plus âgés aussi… Ces derniers commencent à avoir des maladies liées à l’excès de poids, vous savez que certaines maladies métaboliques augmentent avec le poids, comme le diabète ou l’apnée du sommeil par exemple. Les maladies cardiovasculaires également… Donc ces maladies mènent les aînés chez leur médecin.

Les hommes deviennent sédentaires avec l’âge, plus jeunes ils font plus de sport que les femmes. Ainsi l’arrêt des activités physiques a un effet sur le gras, plus encore que sur le poids. Et le vrai problème réside là, avoir du poids parce le muscle pèse lourd ne crée pas de soucis de santé. L’inverse, oui.