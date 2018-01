Démocratie : Comment la confiance retrouvée des Français pour la démocratie peut perdurer jusquà la prochaine élection présidentielle

Atlantico : Selon un sondage Viavoice pour la Fondation Jean-Jaures et la Revue Civique, 54% des Français pensent que la démocratie française "fonctionne mieux" contre 36% en 2016 et 30% en 2014. Au dela la victoire d'Emmanuel Macron à la présidence, la Fondation Jean- Jaurès souligne que 2017 est l'année où les Français se sont prouvés qu'ils pouvaient « transformer la vie politique par leurs bulletins de vote ». Dès lors, quelles sont les conditions permettant que cette tendance favorable puisse persister jusqu'à la prochaine échéance présidentielle ?

Chloé Morin : En réalité l’observation de l’évolution des données dans le temps qu’il y a seulement une courte majorité qu’elle fonctionne bien (54 %, ce n’est pas transcendant comme résultat), mais que l’on a progressé de manière indéniable en la matière depuis 4 ans.

Il faut à mon sens revenir aux causes d’un tel résultat: d’abord, on compare une donnée recueillie à peine six mois après l’élection présidentielle (54%), avec des données recueillies en avril 2014 et en septembre 2016 (30% et 36% respectivement pour « la démocratie française fonctionne bien »), soit 2 et 4 ans après l’élection précédente. Nous parlons là de moments où l’opposition au pouvoir en place était extrêmement forte et structurée. Donc, d’un certain point de vue, on peut comprendre que les Français qui répondent à cette question soient moins frustrés par le fonctionnement de nos institutions aujourd’hui, ayant eu l’occasion de s’exprimer pas moins de 8 fois au cours de l’année écoulée (en tenant compte des primaires et des législatives). Comme vous le soulignez, c’est la persistance de ce sentiment dans la durée qui nous permettra de dire si quelque chose a vraiment changé avec l’élection d’Emmanuel Macron, ou pas.

Il est possible de penser que l'extrême faiblesse des oppositions et leur morcellement actuels peuvent, à ce titre, finir par desservir le pouvoir en place si sa politique devenait un jour minoritaire. En effet, si les gens ne trouvent pas dans le paysage existant d’offre politique capable de capter leurs aspirations d’alternance, alors on peut imaginer que leur jugement sur le fonctionnement de notre démocratie se dégradera à nouveau. D’ailleurs, malgré les bons résultats que vous citez, il faut noter que dans la même étude, seulement 39% disent que le large renouvellement des élus à l’Assemblée nationale « leur donne le sentiment d’être mieux représentés ». Donc le lien entre représentation nationale et citoyens est loin d’être totalement réparé, et paradoxalement, la santé du débat démocratique nécessitera sans doute que les oppositions reprennent quelques couleurs, et c’est aussi dans l’intérêt du pouvoir en place.

Comment expliquer la forte progression de ce sentiment chez les jeunes (61% contre 26% en 2016), chez les catégories populaires (+19 points) majoritairement opposées au Président, mais encore chez les opposants à Emmanuel Macron ? La présidentielle est elle réellement l'appel d'air de ce sentiment démocratique ?

Là encore, cela peut paraître assez contre-intuitif mais il faut en revenir à l’état d’esprit qui était celui de beaucoup de Français il y a à peine plus d’un an: ils pensaient être condamnés à choisir encore entre « les mêmes », soit les sortants, soit les partis qui ont alternativement exercé le pouvoir depuis des décennies. Le désir de « rupture » était marqué.