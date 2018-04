Démocratie : ces moult imperfections françaises qui viennent bousculer l’idée qu’il s'agirait du "système le plus bottom up de la Terre" comme le dit Emmanuel Macron

Atlantico : ​Le vendredi 29 mars, lors de son discours consacré à l'Intelligence artificielle, Emmanuel Macron a déclaré : "Je crois dans l'autonomie et la souveraineté. La démocratie est le système le plus bottom up de la terre", une formule reprise par le compte twitter du président. Du point de vue de la sociologie de l'électorat, quelles sont les données qui pourraient venir contredire ces propos, montrant que le vote ne ne refléterait pas l'ensemble "bottom" (le bas) de la population ?

Bruno Cautrès : L’abstentionnisme électoral mais aussi la sociologie de l’intérêt pour la politique ou de l’implication/engagement montrent que tous les citoyens ne participent pas également au processus démocratique qui va « du bas vers le haut ».

Certains chercheurs ont même développé l’idée qu’il y avait à travers cet inégal exercice du droit de vote ou ce fort différentiel d’intérêt politique un véritable « cens caché », c’est-à-dire un filtre sociologique puissant qui exclut certaines catégories et crée ainsi une « démocratie censitaire » bien que reposant sur les principes de base de la représentation démocratique c’est-à-dire la délégation par les citoyens de leur souveraineté à des représentants. Cela veut dire que s’il est bien vrai que la démocratie repose sur l’idée d’un « bottom up », encore faut-il tout d’abord préciser à l’aide d’un adjectif de quelle forme de démocratie on parle (le Président de la République fait sans doute référence à la démocratie représentative). Par ailleurs, la démocratie représentative doit presque perpétuellement viser à s’améliorer et à favoriser l’implication des citoyens, la non-confiscation du pouvoir par une catégorie sociale, le renouvellement des élites dirigeantes. Au sein des institutions politiques même démocratiquement élues, la question continue de se poser : ainsi, la question de droits du Parlement, de la manière dont il peut contrôler le pouvoir exécutif est une question qui se pose en termes de bon fonctionnement du principe de « bottom up ».

Comment la démocratie est elle perçue par les Français, selon les différentes catégories ? En quoi cette perception peut-elle différer des propos ici tenus ?

Bruno Cautrès : Dans l’enquête que nous réalisons annuellement au CEVIPOF (le Baromètre de la confiance politique, une enquête que je recommande à tous vos lecteurs : http://www.cevipof.com/fr/le-barometre-de-la-confiance-politique-du-cevipof/), on voit que les Français ont un très fort attachement au principe même de la démocratie représentative. Mais ce très fort attachement n’empêche pas l’expression d’une critique sur le fonctionnement de la démocratie : l’idée selon laquelle la démocratie est une belle promesse mais qui ne remplit pas bien certaines fonctions (que le système économique fonctionne, que le maintien de l’ordre soit assuré, que les grandes inégalités soient combattues) est assez répandue. On peut comparer la manière dont les Français se représentent la démocratie à un mille-feuille : la couche la plus basse, celle qui soutient tout l’édifice, est très résistante. Mais lorsque l’on remonte de cette couche résistante d’attachement profond à la démocratie vers les étages supérieurs (le type de système politique, son fonctionnement, les institutions, les acteurs de la vie politique), alors ce fort attachement s’amenuise, voire se transforme en défiance. Ainsi, en France comme dans de nombreuses démocraties, on constate la coexistence dans l’opinion d’un fort attachement à la démocratie et d’un niveau de défiance pour les partis ou les hommes et femmes politiques tout à fait exceptionnel.