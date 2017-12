Il était une fois en Palestine, sous le règne du débonnaire Mahmoud Abbas, un couple sympathique et bien considéré par ses voisins. Joseph était charpentier. Sa femme, Marie, était mère au foyer. Ils s'aimaient. Ce qui n'empêcha pas Marie de fauter avec un certain Saint Esprit. Magnanime et généreux, Joseph pardonna à l'épouse infidèle. D'autant plus qu'elle attendait un heureux évènement

Le couple cheminait sur les routes de Palestine pour se rendre au domicile familial, à Ramallah. Joseph et Marie firent une halte à Bethléem pour se reposer et se désaltérer. Mais quand ils voulurent quitter la ville, ils s’aperçurent que les Juifs perfides avaient bloqué toutes les sorties avec des checkpoints.

Ils firent demi-tour. Et comme la délivrance était proche, Joseph et Marie se précipitèrent dans la première étable qu'ils trouvèrent. Et c'est là que Marie donna naissance à un bébé qu'ils nommèrent Jésus. L'enfant était beau comme un dieu. Et tous les médias palestiniens se penchèrent sur le berceau pour le filmer et le photographier. Mahmoud Abbas, ému par cette touchante nouvelle, proclama ce jour de décembre fête nationale. Et il ne manqua pas de protester aux Nations unies contre les Juifs – que leur nom soit maudit ! - qui avaient empêché Marie d'accoucher dans une des nombreuses maternités modernes que compte la Palestine.

Voilà la seule, authentique et véridique histoire de ce qui s'est passé à Noël. Tout a été vérifié. Et tout a été certifié conforme par Libération, Télérama, Les Inrocks et BFM TV. Toute autre version ne peut être que mensongère et le fruit d'une pitoyable superstition religieuse. Des enfants d'une école de Gironde ont failli être victimes de cette odieuse manipulation ourdie dans les caves du Vatican.

Leurs enseignants avaient entrepris de leur montrer un dessin animé sur Noël. Un dessin animé américain. Et, naïfs et candides, ils se s'étaient pas avisé que le scénario du film avait pu être écrit par des conseillers de l'abominable Donald Trump ? Erreur, funeste erreur !

Pendant la projection, l'horreur apparut dans son affreuse nudité : le film évoquait la Nativité, montrait une crèche et le petit Jésus ! Ah non, ça, ça n'était pas laïque ! Ils interrompirent la projection et renvoyèrent les enfants chez eux. Mais peut-être était-il déjà trop tard ? Peut-être que des âmes innocentes avaient été corrompues par des images que la laïcité réprouve ? De tels manquements ne peuvent rester impunis ! Nous attendons des sanctions très fermes de la part de l'Education nationale.