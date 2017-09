Déficit démographique ou difficultés d'intégration : le graphique qui résume le dilemme allemand face à l'immigration

Atlantico : La crise des migrants de 2015 réapparaît dans l'actualité à la faveur des élections générales allemandes, dont le résultat a pu notamment être "expliqué" par la décision prise par Angela Merkel d’accueillir un grand nombre de réfugiés au cours de cette année. Au-delà de ce flux migratoire conjoncturel, quel est le profil démographique actuel de l'Allemagne ?

Laurent Chalard : L’évolution démographique d’un pays dépend de deux facteurs, le solde naturel, c’est-à-dire la différence entre les naissances et les décès, et le solde migratoire, la différence entre les entrées et les sorties définitives du territoire. Dans la plupart des pays de la planète, la population augmente du fait d’un solde naturel positif, témoignant d’un excédent des naissances sur les décès, alors que le solde migratoire, aussi variable puisse-t-il être, ne joue qu’un rôle secondaire dans l’évolution démographique globale.

Concernant l’Allemagne, la situation est différente. En effet, l’évolution de la population depuis plusieurs décennies apparaît grandement dépendante des variations du solde migratoire d’une année sur l’autre, le solde naturel étant constamment déficitaire depuis 1972 (soit près de 50 ans !), avec une tendance à l’accentuation au fur-et-à-mesure du temps depuis le début des années 1990. Le pays est passé d’un déficit naturel de - 7634 personnes en 1988 à - 187 625 personnes en 2015. Cette situation est principalement la conséquence d’une dénatalité constante depuis les années 1970, l’Allemagne ayant une fécondité très inférieure au seuil de remplacement des générations (moins de 1,5 enfant par femme depuis le début des années 1980), ce qui conduit à une très forte baisse des naissances (662 785 en 2011 contre 1 357 304 en 1964 !), alors que les décès ont été relativement stables dans le temps (925 200 en 2015 contre 907 882 en 1965).

En conséquence, l’évolution de la population allemande est totalement dépendante des variations du solde migratoire. Lorsque celui est fortement positif, la population augmente, l’excédent migratoire faisant plus que compenser le déficit naturel, comme ce fut, par exemple, le cas en 2015, avec un excédent de plus d’1 million de personnes. Par contre, lorsque le solde migratoire est faiblement excédentaire, voire négatif, comme en 2008 et 2009, la population diminue.

Si cet épisode de 2015 a pu surprendre par son ampleur, quels ont été les flux connus par le pays au cours de ces 30 dernières années ? Quelles sont les principales nationalités représentées, et quelles sont les évolutions constatées lors de ces dernières années ?

Au cours des trente dernières années, contrairement à une idée reçue, les flux migratoires vers l’Allemagne n’ont pas du tout été réguliers. En effet, la courbe de l’immigration se caractérise par des pics et des creux. Au début des années 1990, l’excédent migratoire atteint un premier pic, pas si éloigné que cela de celui de 2015, avec + 780 000 personnes en 1992, lié à la chute du communisme en Europe de l’Est, qui conduit à un afflux conséquent d’immigrés originaires de cette partie du continent à la recherche d’un meilleur niveau de vie. Puis, les flux se sont ralentis à la fin des années 1990, tout en demeurant positif. Au début des années 2000, l’excédent migratoire repart à la hausse, dépassant les + 200 000 personnes en 2001 et 2002, correspondant à une seconde vague originaire d’Europe de l’Est. Puis, au moment de la crise économique de 2008-2009, qui touche assez brusquement l’économie allemande, très dépendante des exportations, le solde migratoire s’inverse, devenant négatif, de nombreux travailleurs étrangers repartant (temporairement) dans leur pays d’origine. Enfin, une fois le redémarrage de l’économie engagé en 2010, l’immigration repart de plus belle, étant donné les besoins de main d’œuvre de l’Allemagne, en particulier dans le secteur industriel, dans un contexte de faiblesse de l’offre de main d’œuvre autochtone du fait de la forte dénatalité allemande héritée. Le pays (re)devient attractif pour les européens de l’est et du sud, mais aussi pour les migrants du reste de la planète. La crise des migrants de l’été 2015 est donc venue accentuer un processus, engagé quelques années auparavant, d’autant qu’il convient de rappeler que l’appel aux réfugiés syriens ne répondait aucunement à une vision humaniste, mais uniquement à une vision économiciste de besoin de main d’oeuvre.