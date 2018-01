Le déficit du commerce extérieur français ou le prix à payer pour un demi siècle de lâcheté et d’erreur

On savait que le commerce extérieur n’était pas brillantissime mais à ce point-là, non ! Ce déficit de 65 milliards d’euros est annoncé alors que le président rentre à peine de Chine avec des valises de contrats - une nouvelle commande de 184 Airbus, un chantier gigantesque pour Areva. Ces bulletins de victoire ne changeront rien. Sur le front du commerce extérieur, la France s’est installée en bon dernier de la classe des pays occidentaux.

On n’arrête pas de dire que tout va bien, et pourtant, le déficit du commerce extérieur français va encore se creuser de 14 milliards par rapport à 2016.

Si le déficit extérieur français est abyssal, c’est d’abord à cause de la France qui refuse de regarder en face les vraies causes de son mal.

C’est une catastrophe pour l’avenir de notre pays et son indépendance. C’est une honte pour les dirigeants successifs qui ont refusé de regarder les vraies causes, parce qu’on est bien là devant le mal français, la source de toutes nos lâchetés et de toutes nos difficultés

On peut toujours se satisfaire du retour de la croissance, d’un soutien à la consommation et d’une reprise de l’investissement. N’empêche qu’on est de plus en plus dépendant de l’étranger.

Nous consommons plus que ce que nous produisons. Donc nous achetons à l‘étranger beaucoup plus que ce que nous vendons. Nos importations dépassent de plus de 60 milliards d’euros par an nos exportations, c’est à dire ce que nous vendons. Le déficit avec la Chine compte déjà 30 milliards à lui seul.

Qu’on le veuille ou non, cet écart, il faut le payer. Alors on emprunte, on fait appel à des actionnaires étrangers, on hypothèque nos châteaux, nos vignobles, nos entreprises et notre avenir et on ne dit pas que tout cela est nocif à terme. Surtout pas.

On peut toujours expliquer que si on retire de la statistique les achats de pétrole, le déficit serait beaucoup plus raisonnable. Peut être, sauf qu’on a besoin de pétrole et qu'on n’a pas de quoi le payer. On peut aussi nous raconter que la France vend des services, des Airbus, des centrales nucléaires, des hôtels, du tourisme... Sans doute mais on n‘en vend pas suffisamment.

Il faut arrêter de fermer les yeux. La France consomme et ne produit pas ce qui pourrait intéresser les clients éventuels.

Plus grave, plus on va améliorer la croissance, la consommation, l’activité, l’emploi et l’investissement, plus on va creuser notre commerce extérieur. C’est le serpent qui se mord la queue !

Sans ouvrir un séminaire d’économie internationale, les deux raisons de la dégradation de notre commerce extérieur depuis 20 ans sont évidentes et simples.

La première raison : notre compétitivité n’est pas au niveau de la concurrence internationale. Le manque de compétitivité coût d’abord. Nos produits étaient trop chers, nous sommes donc allés les faire fabriquer à l’extérieur du territoire, dans la première phase de la mondialisation. C’est ainsi que l’industrie textile et une grande partie de l’industrie mécanique ont été déménagées au Maghreb puis en Turquie, en Chine ou même au Bangladesh. Cette compétitivité coût n’est plus le problème central. Les baisses de charges, le CICE ont réduit une partie du gap.