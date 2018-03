Les défauts de prêts sur cartes de crédit augmentent fortement chez les petites banques aux Etats-Unis. Or c'est un indicateur de forte probabilité de récession...

Jamais dans l’histoire deux joueurs de ce niveau n’avaient évolué à la même époque, faisant exploser tous les records, rivalisant sans cesse pour faire valoir leur incroyable talent. Ce livre mesure leur impact respectif sur l’histoire du football et permet de comprendre qui de CR7 ou de Leo est le meilleur joueur du monde. Extrait de "Messi vs Ronaldo, qui est le meilleur ?" d'Alexandre Seban, aux éditions Solar (1/2).

Bonnes feuilles La Méditerranée, ce fascinant territoire de conquêtes à travers les âges

Depuis trois mille ans, la Méditerranée a fasciné les conquérants et tous ceux qui rêvent d'en faire un lac intérieur de paix et de prospérité. Ulysse, les Romains, Justinien, les chevaliers francs, Saladin, les Vénitiens, Soliman le Magnifique, Barberousse le pirate, Bonaparte et sa folle expédition d'Égypte, l'Europe colonisatrice, Hitler et son plan B, Nasser, tous ont rêvé de s'emparer de la Méditerranée et de la dominer. Aucun n'a pu définitivement la soumettre. Extrait de "La Méditerranée, Conquête, puissance, déclin" de Jean-Paul Gourévitch, aux éditions Desclée de Brouwer (1/2).