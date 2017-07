Décision sur GM&S : ce dont l'industrie française aurait vraiment besoin pour ne plus enchaîner des cas d'entreprises intraitables isolément

Le mois d’Aout et les conflits sociaux s’essoufflent, l’affaire GMS parait entamer sa dernière ligne droite, le président du Tribunal de Commerce regrettant tout fort l’extrême médiatisation du site de La Souterraine qui aurait retardé la solution. On a d’ailleurs une issue classique « à l’ancienne », une reprise avec maintien de 43% de l’effectif, des promesses d’investissements et de commandes des deux grands constructeurs automobiles nationaux, à savoir Peugeot et Renault. Il ne sert à rien d’incriminer les nouveaux Ministres, le repreneur et les patrons clients de GMS, l’échec collectif date de bien longtemps et les derniers acteurs du drame ont essayé de faire avec ce dont ils disposaient.

On hésite entre « c’est toujours ça de pris « ou » ça ne résout rien «, mais les pauvres gens qui se sont battus pour faire survivre leur site garderont un gout amer de ces mois d’angoisse et de désespoir.

J’ai bien conscience de déranger les commentaires habituels mais je pense d’abord aux salariés de l’entreprise qui ont été ballotés pendant au moins quinze années, ils ont tenté l’impossible et pour moi, industriel ,cela prouve une volonté, une ténacité, un dynamisme, une imagination, un attachement à l’entreprise qu’il est absurde de ne pouvoir utiliser. Ils auraient accepté sans broncher leur triste sort je n’aurais pas le même sentiment, car pour moi ces mouvements vigoureux qu’ils ont animés, cette détermination, cette cohésion me conduisent à dire qu’il y avait là les capacités à innover, créer, entreprendre et qu’une grande partie de ce personnel ne puisse pas être utilisé à des taches industrielles est un gâchis.

Le deuxième élément à prendre en compte est celui de ce petit village de la Creuse qui ne vit que de cette activité industrielle depuis des dizaines d’années, la compression du site est un drame, il illustre bien la faillite de la politique industrielle française qui n’a pas suffisamment pris en compte les territoires de l’ensemble du pays.

Les enseignements que nous devrions en tirer sont de plusieurs ordres, mais je prendrai les principaux

Tout d’abord, puisque dans notre pays c’est toujours à l’Etat que l’on demande de dénouer les situations de crise, il faut qu’il organise mieux l’anticipation et la reconversion des sites industriels. Cela ne veut pas dire que tout doit être centralisé et fonctionnarisé, bien au contraire, une affaire comme celle de la Creuse aurait dû se régler en amont il y a au moins une dizaine d’années avec la participation d’acteurs économiques locaux en évitant les fausses reprises de sites par de faux repreneurs . Lorsque vous traversez les villages industriels de Vendée vous comprenez comment un tissu industriel peut vivre et prospérer en « encaissant » les déclins ou morts d’activités devenues non compétitives ou obsolètes. Lorsque le carnet de commandes baisse, il est nécessaire d’avoir une mobilisation locale pour savoir si c’est un problème structurel ou une incapacité du dirigeant, et cela peut se régler avec des reconversions et l’accueil de nouvelles activités. Il existe des Maires qui ont ainsi cru très tôt aux écosystèmes locaux et régionaux et qui ont assuré le succès de leurs cités, je pense à Nantes ou à Vitré par exemple. Ailleurs des édiles locaux se sont orientés vers les maisons de retraites, c’était leur droit, mais les résultats sont là ! Il fallait croire à l’industrie au bon moment …et il est encore temps !