Début de panique hier soir à Wall Street, ou les valeurs américaines ont perdu brutalement plus de 6% une heure avant la clôture

Des pertes boursières et des crises, les américains en ont connu dans leur histoire, mais des effondrements aussi rapides qu’hier soir, c’est du jamais vu. Le Dow Jones a finalement limité sa perte à 4,6% et le Nasdaq, l’indice des valeurs technologiques a dévissé de 3, 78% pendant que le SEP laissait 3,78%

Le Dow Jones a perdu près de 1.600 points en séance

La semaine boursière a donc commencé par un avis de tempête les marches où les investisseurs étaient nombreux à penser que les records accumulés allaient entrainer une correction dans le contexte de tension sur les taux de rendement obligataires et sur l'inflation.

Le Dow Jones a perdu 1.600 points en séance, touchant un plus bas du jour à 23.923,88 points.

Ce coup de grisou s’explique essentiellement par une statistique mensuelle de l'emploi aux USA qui a montré une forte croissance des salaires, interprétées comme une tension inflationniste d’où l'ascension des rendements obligataires et faisant craindre de la part de la banque centrale un tour de vis monétaire plus serré.

A priori,le scenario de hausse des prix n'a pas été corrigé. Les traders tablent sur trois hausses des taux en 2018. Cela dit c’est vrai, si les résultats des entreprises continuent d'être aussi brillants, il pourrait y avoir un quatrième relèvement.

En attendant, toutes les valeurs cotées ont ete atteinte par ce mouvement de défiance. Toutes les valeurs composant le Dow Jones ont fini dans le rouge,

Des spécialistes comme Mona Mahajan de chez Allianz Global Investir expliquaient la nuit dernière :

"Quand les taux montent, cela veut dire que les conditions financières seront moins larges. Le crédit bancaire, le crédit immobilier vont connaître un coup de frein et l'économie va se retrouver exposé au risque de récession", "Je crois qu'on a un recalibrage à la fois de la Bourse et du marché obligataire".

La majorité des professionnels, considèrent que le signal d’un retour a la normal a ete spectaculaire et brutal.

La hausse des taux et le risque de tensions inflationnistes ont décidé les traders a se dégager et de prendre des bénéfices fabuleux. A moins que cde soit les algorithmes de gestion qui aient déclenche le mouvement « il faut saisir ce que les banquiers centraux nous ont permis de gagner pendant deux ou trois ans, avant qu’ ils ne le reprennent ».

Comme toujours, les plus gros vendent, ils ramassent des plus values et ils décident les autres épargnants à vendre. Dans ce cas-là, le mouvement baissier sera franchement dangereux.

A voir donc ce qui va se passer dans les jours qui viennent et comme souvent tout va dépendre de la politique.

D’abord, tous ceux qui n'ont jamais pensé que Donald trump pouvait être raisonnable et responsable, vont mettre ces baisses au débit de sa politique. Cela dit actuellement, la bourse ne bouge pas pour des raisons politique.

La ou la bourse peut bouger, c’est si la politique essaie d’intervenir. Le monde de l’économie ne va pas souffrir de la baisse bousier. Le monde des affaires supportera beaucoup plus mal la hausse de taux et le resserrement du crédit.