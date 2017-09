Début de la fin de la guerre en Syrie : pourquoi les Etats Unis vont devoir prendre une lourde décision quant à leur présence sur place

Atlantico : Alors que les forces du régime syrien, soutenues par les Russes et le Hezbollah, ont pu reprendre le contrôle de la base aérienne à l'est de Deir ez-Zor, la fin du conflit serait désormais à portée de main. Dans une telle optique, et alors que les États Unis sont confrontés à une décision concernant leur avenir sur le territoire syrien, quels sont les enjeux à prendre en compte de la part de Washington ?

Alain Rodier : Les derniers développements en Syrie ont montré une poussée rapide des forces de Bachar el-Assad vers l’est permettant de lever le siège qui pesait sur Deir ez-Zor depuis trois ans. Elles sont soutenues par l’aviation et des forces spéciales russes ainsi que par différentes milices chiites. La bataille n’est pas terminée et devrait se prolonger le long de l’ouest de l’Euphrate vers la frontière irakienne avec pour objectif final la prise de la ville d’Abou Kamal située à la frontière. A noter que Damas tente de récupérer des tribus sunnites hostiles à Daech pour accompagner le mouvement, une manière de légitimiser les reconquêtes territoriales.

Une unité sunnite, « les Faucons de l’Euphrate » (Suqour al Furat) a par exemple été constituée à partir de membres de la tribu Chaitat. Elle a des comptes à régler avec Daech auquel elle s’était opposée en 2014. En représailles, les salafistes-djihadistes avaient massacré 700 de ses membres.

Parallèlement, les Forces démocratiques syriennes (FDS) composées majoritairement de Kurdes du PYD (Parti de l’union démocratique, le « cousin » syrien du PKK turc) soutenues en direct par les Américains continuent d’assiéger la ville de Raqqa. Ne voulant pas perdre trop de temps, elles l’ont également contourné pour lancer une offensive vers l’est de l’Euphrate.

Paradoxe, les forces légalistes syriennes et russes progressent le long de l’ouest de l’Euphrate et les FDS et les Américains font de même à l’est. C’est une sorte de "course" dont l’objectif final est le contrôle d'une portion de la frontière irakienne. Elles sont à portée de canon les unes des autres et le risque d’incident - particulièrement aérien - est élevé même une coordination semble avoir été établie entre les commandements russe et américain pour éviter toute bavure. Mais la guerre n’est pas une science exacte.

Le problème est que la région située de l’autre côté de la frontière (en Irak) est encore partiellement tenue par Daech. Aucune offensive gouvernementale n’a encore été déclenchée pour libérer la zone. Mais globalement, ce sont les milices chiites irakiennes proches de Téhéran - et pas de l’armée régulière - qui semblent être en mesure de le faire. Si cela est le cas, elles accueilleront avec enthousiasme bien les forces légalistes syriennes mais, en ce qui concerne les FDS, c’est une autre histoire…

Dans le reste de la Syrie, la situation est globalement figée, surtout en raison des zones de « désescalade » qui ont été négociées entre Russes, Américains, Jordaniens et Turcs.