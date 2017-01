​Débats de la survie pour le PS : y-a-t-il quelque part dans le monde occidental un parti social-démocrate qui s’en sorte à l’heure actuelle ?

Les raisons de ce déclin sont multiples. D’une part, comme tous les partis qui ont gouverné les pays européens après 1945 leurs objectifs fondateurs ont été réalisés il y a bien longtemps. En effet, en ce sens, le socialisme démocratique a réalisé ses objectifs et il n’a plus lieu d’être : personne ne nie plus que les travailleurs manuels de l’industrie soient des citoyens comme les autres, personne ne nie plus qu’il faille un filet de sécurité sociale, personne ne refuse plus l’idée même de suffrage universel, etc. D’autre part, les liens historiques entre les partis socialistes et socio-démocrates et la classe ouvrière et ses syndicats se dissolvent partout depuis au moins le milieu des années 1960. Sur un plan très général, les partis socialistes et socio-démocrates ont été puissants à un moment où la croissance vigoureuse des économies occidentales permettait dans l’après-guerre de répartir plus équitablement le surcroit de richesse créée entre capital et travail sans pourtant léser vraiment personne et de s’offrir en plus le luxe de d’assurer des revenus de remplacement aux inactifs ne vivant pas de leurs rentes. Le ralentissement de la croissance à compter de la fin des années 1960 leur a singulièrement compliqué à la tâche. Aujourd’hui, pour redistribuer des richesses, il faut affronter une opposition plus résolue de la part des plus aisés dont les revenus stagnent ou augmentent trop lentement à leur goût.

Enfin, de manière plus conjoncturelle, face à la crise ouverte en 2007-08, les partis socialistes et socio-démocrates ont tous choisi en Europe de se plier à une vision « austéritaire » du redressement de l’économie. Imbus de théories économiques néo-libérales, ils ont tous avalisé des coupes claires dans les budgets publics, en particulier dans les budgets sociaux. Ils ont ainsi réussi à se couper encore plus des classes populaires qu’ils ne l’étaient déjà. Il suffit pour s’en convaincre de regarder le sort du PSOE en Espagne ou encore pire du PASOK en Grèce, mais aussi des socialistes hongrois, polonais, néerlandais, etc. Une famille de partis fondés sur l’idée de redistribution mesurée des riches vers les pauvres ne peut que pâtir des choix inverses faits en 2008-2016 dans toute l’Europe. A cela s’ajoute que, lorsque ces partis se sont rendu compte de leur erreur stratégique, il était souvent trop tard, comme par exemple en Pologne. Par ailleurs, ils manquaient souvent d’idées nouvelles à opposer aux partis émergents à leur gauche, comme le parti « Podemos » en Espagne.