Débat présidentiel : derrière l'affrontement, des propositions économiques juste esquissées

Le débat de l’entre-deux tours aura été une vraie déception en ce qui concerne le débat d’idées. Quel dommage que les programmes économiques n’aient pas été abordés de manière plus approfondie ! A 10 jours de la passation de pouvoirs, qui n’aurait pas souhaité connaitre plus de chiffres, plus de détails sur l’agenda de mise en place des réformes et sur leurs modalités ?

Plutôt que de proposer de reconstruire, de réformer en profondeur (afin d’alléger le fardeau des entreprises et des ménages et par là même de relancer l’emploi et la croissance), la proposition de Marine Le Pen est de maintenir coûte que coûte un modèle qui a vécu, quel qu’en soit le prix.

Y compris si le prix, c’est le repli sur soi et le risque de la faillite de nos finances publiques.

En face d’elle, sur le sujet du chômage, Emmanuel Macron a reconnu qu’il faudra alléger le code du travail et permettre aux branches ou aux entreprises de négocier au plus proche du terrain pour s’affranchir des règles les plus rigides, notamment sur le temps de travail. La solution de Marine Le Pen est de revenir intégralement sur la loi El Khomri, de refuser la flexibilité et de… taxer les entreprises qui délocalisent

Sur le sujet des impôts et des dépenses publiques, Emmanuel Macron affiche 60 milliards d’euros d’économies et 30 milliards de baisses d’impôts (6 points charges sociales en moins, une baisse de l’IS de 33,3 à 25% et la fameuse suppression de la taxe d’habitation pour 80% des Français) mais il oublie de parler de ses hausses de dépenses et de ses hausses d’impôts qui risquent bien d’être équivalentes.

De son coté, Marine Le Pen reconnait plus ou moins 100 milliards environ de dépenses en plus (augmentation des APL, des minimas sociaux, prime pour les petites retraites et les bas salaires…) qu’elle justifie de cette phrase : "Je rends l’argent aux Français, c’est leur argent" mais sans expliquer comment elle financerait ces dépenses supplémentaires, dette ou impôts en plus ? Mystère.

Sur l’assurance maladie, les mesures de part et d’autre sont faibles. D’ailleurs, les candidats ne semblent pas maitriser vraiment le sujet. Marine Le Pen se contente de vouloir augmenter le numerus clausus et de baisser les prix des médicaments. Sauf qu’en même temps elle propose de taxer à 30% l’importation des produits pharmaceutiques… dont 80%, selon Emmanuel Macron, sont fabriqués à l’étranger. Emmanuel Macron veut mettre en place "trois contrats types" de complémentaires santé pour que tous les citoyens puissent comparer les contrats et propose une meilleure prévention… Rien sur les 14 milliards de coût de gestion de notre système d’assurance santé à deux étages, rien non plus sur la réforme de l’hôpital. Dommage.

Sur les retraites, c’est surtout au niveau des calendriers que les candidats ne sont pas clairs. Ce qui est clair en revanche, c’est que Marine Le Pen propose le retour à la retraite à 60 ans avec 40 annuités et ce, au cours de la durée du quinquennat. Elle reconnait un coût annuel de 17 milliards d’euros mais n’en explique pas le financement. Le candidat d’En marche, lui, propose un système de retraites unique par point pour sortir de l’incohérence des 37 régimes de retraites différents. Il reste flou sur les modalités de mise en place et dit ne pas changer ni les cotisations, ni les modes de calcul pendant 5 ans.