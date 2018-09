David Lisnard : "Les incivilités du quotidien coûtent des milliards d’euros et on les passe trop souvent sous silence"

Atlantico : Vous expliquez dans votre livre, Refaire communauté pour en finir avec l'incivisme (éditions Hermann)que les incivilités sont devenues un sujet de préoccupation publique récurrent, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Pouvez-vous préciser votre constat ?

Davis Lisnard : Les incivilités, terme importé dans les années 90 en France et qui vient des Etats-Unis, notamment des sociologues Kelling et Wilson, relèvent soient d'actes d'impolitesse soit d'infractions pénales. Aujourd'hui ils posent un problème majeur. J'avais dit que la lutte contre les incivilités et donc contre l'incivisme était la cause que je souhaitais porter dans mon mandat de maire. Déchets dans la rue, dépôt d'encombrants sauvages, stationnement sur les places handicapées alors que l'on est valide… On fait face à des atteintes au cadre de vie donc à la qualité de vie des habitants.

C'est aussi une atteinte à l'attractivité des territoires. On voit bien les dégâts que cause Paris sur l'image de la France à l'international à cause des problèmes de saleté… Mais c'est un problème également financier car les incivilités représentent des charges financières majeures. On sait que ça se compte en milliards d'euros. Enfin, ces actes d'incivilité révèlent une rupture du lien social, du rapport à la communauté, du sentiment d'appartenance à la nation et révèle très souvent une dérive individualiste au mauvais sens du terme. Je suis un homme attaché à la liberté et la liberté, c'est aussi des responsabilités. Pour à la fois défendre des contribuables, avoir un cadre de vie plus agréable et redonner du sens et du bien commun, nous pensons que la lutte contre les incivilités et le renouveau civique est essentiel. C'est un enjeu sociétal majeur qui est encore trop souvent passé sous silence. La lutte contre l'incivisme est au cœur d'un vrai projet de gestion de la cité tourné vers le bien commun.

Le problème est que ce terme "d'incivilité" a tellement été utilisé à tort et à travers que cela abaisse la réalité des infractions. L'État est défaillant face à ces infractions et les maires ont un vrai défi à relever pour faire appliquer les règles. La théorie du carreau cassé et de la tolérance zéro permet d'avoir des résultats uniquement si l'on conjugue le répressif à l'éducation. L'un sans l'autre ne donne que peu ou pas d'effets et ne permet pas de lutter contre les incivilités. Comment expliquez-vous ce développement des incivilités? Sur quel terreau s'est-il fait ?

Dans ce livre nous avons souhaité avoir une approche analytique avec Jean-Michel Arnaud. Nous avons voulu faire la démonstration qu'il y avait derrière les incivilités du quotidien des enjeux énormes. Une question qui s'est posée et qui reste pleine et entière est qu'on n'est pas sûr au final qu'il y ait plus d'incivilités qu'avant. Il y a des exemples qui nous laissent penser que c'est le cas mais ce qui est qualifié d'infraction maintenant n'étaient pas qualifié comme tel il y a trente ans. Il y a trente ans si l'on faisait déféquer son chien dans le caniveau, on était exemplaire, maintenant si vous ne ramassez pas, vous êtes en infraction. Jeter un mégot dans la rue il y a vingt ans n'était pas considéré comme une incivilité.