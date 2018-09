Dany le Rouge à la place de Nicolas le Vert ? Le hold-up raté de Macron…

Daniel Cohn-Bendit a été approché par l'Elysée pour le poste de ministre de l'Écologie. Il l'a confirmé au Journal Du Dimanche en précisant toutefois que "ce n'était pas une bonne idée". Car, a-t-il dit, "je ne suis pas fait pour être ministre". Et finalement, il a dit non. Ce qui est plutôt à son honneur.

Un sursaut de pudeur ? Faisait-il sa mijaurée avant de succomber aux avances de Macron ? Ou peut-être voulait-il obtenir que son ministère soit doté des pouvoirs les plus élargis possibles ? On ne sait. On a été fixé dimanche. Non, a-t-il dit.

Le jeune rouquin qui défiait les CRS devant la Sorbonne en mai 68 a vieilli.

L'âge qu'il a aujourd'hui ne peut lui être imputé à charge. Mais il y a vieillir et vieillir. On peut vieillir bien. Tel n'est pas le cas de Dany ex- le Rouge.

S'amouracher de Macron comme il l'a fait, c'était pour le moins manquer de respect à l'égard de ce qu'il symbolisa dans sa jeunesse. Bien sûr, il n'est pas interdit de changer et d'abandonner ses rêves de révolution permanente. Mais de là à se jeter dans les bras d'un ancien banquier qui personnifie l'argent et la réussite des startups milliardaires…

Quant à Macron, on comprend bien pourquoi il a tenté de mettre le grappin sur Cohn-Bendit. Si l'affaire s'était faite cela lui aurait permis de mettre un peu de cirage rouge sur ses petits escarpins. Les télévisions auraient repassé en boucle les images de mai 68. On aurait eu droit aux chansons de Ferrat et de Moustaki. Et pendant ce temps-là, on n'aurait pas parlé d'écologie dont Macron n'a strictement rien à f…

Sauf, en affichant sa volonté de lutter contre le réchauffement climatique, pour gagner quelques points chez les écolos et les bobos. Un des slogans les plus connus de mai 68 fut "sous les pavés la plage". Daniel Cohn-Bendit s'est aperçu que sous les pavés, il y a aujourd'hui le glyphosate. Et il a compris que comme Hulot, il s'y serait cassé les dents.