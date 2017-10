Dans l’entreprise, les femmes ne sont toujours pas des hommes comme les autres

Clara Gaymard, qui préside le Women’s Forum qui se tient désormais à Paris, ce jeudi et vendredi sous la pyramide du Louvre, fait sans doute figure d’exception. Alors que la France a fait campagne pour la parité homme/femme, on s’aperçoit que c’est dans les entreprises françaises où les femmes ont le plus de difficultés à accéder aux plus hautes fonctions.

Alors, il y a quand même des femmes qui tiennent le pouvoir économique et financier en France. On les connaît, on ne parle que d’elles. Clara Gaymard en tête, ancienne présidente de General Electric en France, administratrice de Danone et de LVMH, ou Isabel Kocher, la coqueluche des milieux d’affaires première patronne du CAC 40, qui a pris la succession de Gérard Mestrallet chez Engie, ancienne Compagnie de Suez/Gaz de France. Mais ce sont des exceptions et on croit savoir que leur accession n’a pas été facile et qu’elles doivent en permanence défendre leur légitimité.

En fait, la parité en France est désormais à peu près respectée dans l’administration française, à l’Assemblée nationale, dans les collectivités locales, au gouvernement. La loi s’est imposée. Seule exception dans la sphère politique, le Sénat qui reste une assemblée d’hommes. Et pourtant l’espérance de vie est plus longue chez les femmes que chez les hommes, on aurait pu penser que dans une assemblée où la moyenne d’âge est plus élevée qu’à l'Assemblée nationale, les femmes avaient plus de chance de pouvoir y entrer. Mais passons.

Dans l’entreprise, la parité a fait d’énorme progrès dans les conseils d’administration qui en cinq ans ont pour la plupart réussi à respecter la loi en imposant 40% de femmes. Pendant 10 ans, il faut savoir que les nominations ont été quasiment interdites aux hommes. Il n’y a pas un homme neuf qui ait pu entré dans un conseil d’administration d’une grande entreprise. Tous ceux qui sont partis à cause de la limite d’âge ont été remplacés systématiquement par des femmes. Les chasseurs de tête sont formels. Maintenant que la parité est atteinte, les hommes qui sont candidats ont plus de chance. Enfin !

Mais la parité dans les conseils et assemblées ne signifie pas que les femmes soient choisies sur des postes uniques à responsabilité. On avait promis aux femmes qu’une femme serait présidente d’une Assemblée nationale, bien féminisée, et cela ne s’est pas produit. Dans l’entreprise aussi, il y a des fonctions d’où les femmes restent écartées, ce sont les postes de directions opérationnelles. Les Comex sont très masculins, et les CEO sont rarement des femmes.

Le cabinet de recrutement Headrick and Struggle affirme qu’aujourd’hui, moins de 2% des dirigeants des grandes entreprises cotées au SBF 120 (le Cac 40 élargi à 120) sont des dirigeantes.

Elles sont plus nombreuses aux Etats-Unis, près de 10% et 6% en Grande-Bretagne comme en Allemagne compte tenu du nombre des ETI d’origine familiale où les héritières accèdent au pouvoir.