"Dans un canard" : ce canard-là ne boite pas mais fait peur

Certes, cet univers n’a jamais été un modèle de douceur et d’harmonie, mais avec la crise économique grandissante et la courbe du chômage indomptée, il est devenu une jungle où règnent désormais cruauté gratuite et sauvagerie inhumaine.

Son écriture est à la fois très réaliste (il évoque tout de go la douleur au travail, le suicide des cadres, le recours abusifs aux stagiaires, les promotions abruptes et les déchéances soudaines, la prépondérance insensée des réseaux sociaux, du buzz et des coachs…) mais il teinte le tout d’une fantaisie absurde. Dans la salle, les spectateurs sont à la fois effarés par la ressemblance du tableau et amusés par son décalage. Une écriture extrêmement maîtrisée.

2) Ils sont quatre comédiens très investis et, à l’exception de Quentin Baillot qui joue Donald Leblanc, le stagiaire-narrateur, chacun interprète plusieurs rôles. Tous sont remarquables, un véritable carré d’as, et leurs personnages sont finement croqués, très vivants.

3) La scénographe Anne-Sophie Grac a conçu un bon décor frontal, découpé en trois parties. A gauche, à jardin, un espace feutré et filtré pour les scènes du monde privé, et à droite, à cour, des murs à moitié vitrés entourent les scènes du monde public, notamment celui du travail.

Au centre, deux portes coulissantes qui figurent celles d’un ascenseur pour passer d’un étage à l’autre ou, dans une entreprise, pour monter ou descendre symboliquement les échelons. (L’ascenseur est toujours un élément capital dans les œuvres de fiction qui traitent de la vie professionnelle. Pour preuve la série télévisée « Mad men » ou « La Garçonnière », le film de Billy Wilder porté à la scène au Théâtre de Paris actuellement.) Mais ici, ces portes qui glissent latéralement représentent aussi celles d’un crématorium. Tout un symbole, tout un programme…