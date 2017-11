Danièle Obono et Houria Bouteldja : hystériques de tous les pays et de toutes les races unissez-vous !

On devrait se lasser de Danièle Obono. Mais - est-ce notre faute ? - elle n'arrête pas de parler. Et, à notre corps défendant, nous n'arrêtons pas d'en parler. Car selon ses admirateurs, Danièle Obono est la "bête noire" de la fachosphère. Et nous sommes bien sûr la fachosphère ! Pour autant, s'agissant d'une demoiselle gentiment colorée nous nous refusons avec indignation à cautionner l'expression "bête noire".

Danièle Obono plait aux télévisions où elle a avantageusement remplacé Houria Bouteldja qui a fait son temps. Avec elle c'est de l'audience garantie. Avec rires au rendez-vous. Elle énonce des énormités sur la France, pays ontologiquement et viscéralement raciste. C'est plutôt banal. Ce qui l'est moins c'est la façon dont elle assassine la langue française. Un exemple parmi d'autres. Parlant d'un chauffeur de bus musulman qui avait refusé de prendre le volant souillé par les mains d'une femme, elle a dit : "il a un préjudice (sic) contre les femmes".

Rassurons tout de suite les antiracistes : nous n'avons aucun préjugé, (non, non pas préjudice) contre Danièle Obono. Fort heureusement se moquer de la bêtise n'est pas considéré par la loi comme raciste même si tel est l'avis des amis de la député mélenchoniste. L'autre jour, Danièle Obono, pendant une séance de l'Assemblée Nationale s'est lancée dans une diatribe enflammée en faveur d'Houria Bouteldja des Indigènes de la République.

On ne présente plus Houria Bouteldja. D'ailleurs elle ne nous semble pas présentable. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser Danièle Obono à faire corps avec elle ? Peut-être a-t-elle voulu échapper à sa solitude grandissante depuis qu'elle a été amenée à s'éloigner de Dieudonné ? Ce dernier en faisait quand même beaucoup sur les Juifs. Tandis que Houria Bouteldja, elle, aime bien les Juifs. Avec une préférence marquée pour les Juifs en tenue rayée derrière des barbelés…

Au-delà de ce penchant somme toute naturel, les deux femmes ont en commun de détester le pays où elles résident. Houria Bouteldja ne nous pardonnera jamais d'avoir colonisé l'Afrique du Nord. Danièle Obono entend prendre sa revanche sur l'esclavage que nos ancêtres ont pratiqué. Pour autant, elle n'en veut absolument aux ancêtres d'Houria Bouteldja pour la traite négrière domaine dans lequel ils ont excellé bien mieux que nos esclavagistes de souche. Elles sont alliées donc. Leurs propos, y compris - ou surtout - les plus extrêmes, trouvent un écho certains au sein de populations habitées par les mêmes ressentiments.

Ces populations ont depuis longtemps fait sécessions de la République et de ses lois. Et elles ne se dérangent pas pour se rendre aux urnes. Pas bon ça pour la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon l'a bien compris. Voyez son air accablé pendant que Danièle Obono s'époumone. Le pauvre, il lui faut déjà supporter Clémentine Autain et Raquel Garrido. C'est sûr, Mélenchon périra par les femmes…