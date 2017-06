Dalida, une garde robe de la ville à la scène : paillettes de rêve pour un destin tragique

EXPOSITION

DALIDA, une garde robe de la ville à la scène

INFORMATIONS

Palais Galliera

10 avenue Pierre 1er de Serbie

75008 Paris,

www.palaisgalliera.fr

Jusqu’au 13 août

du Mardi au Dimanche, de 10H à 18h. Nocturnes Jeudi et Vendredi jusqu'à 21h.

Fermé, le lundi et certains jours fériés.

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Le Palais Galliera rend hommage à Dalida, artiste émouvante et passionnée, en exposant un ensemble de centaines pièces de sa garde robe, objet d’une récente donation de son frère, Orlando.

Celui-ci a souhaité que ce patrimoine, qui raconte l’incroyable histoire d’une jeune italienne partie d’Egypte avec une valise pleine de rêve, jusqu’aux consécrations dans des robes magnifiques, dont l’Olympia et les show télévisés furent des cadres privilégiés, soit conservé et exposé à Paris, dans le musée dédié au « Théâtre des Apparences ».

POINTS FORTS

A travers un parcours articulé en 4 périodes, de la jeune fille (1956 – 1965) à l’actrice, et de la vedette ( 1966/1978) à la silhouette des grands shows (1978/1987), l’exposition retrace les rêves de l’artiste, mais surtout la nature du lien qu'elle entretien avec la mode. Il dépeint la spécificité des choix de la chanteuse et s’inscrit dans deux mondes, celui du quotidien et celui de la représentation.

La grande diversité de ses tenues, qui évoluent avec la transformation de la femme et l’évolution de l’artiste, des modes et des musiques qu’elle interpréta.Tenues de jour, du soir, d’intérieur et de réception, Dalida mixait volontiers les robes de grands couturiers, (Balmain, Cardin, Jacques Estérel, Azzaro), pas si nombreuses d’ailleurs, avec le prêt à porter de luxe ( saharienne et smoking St Laurent Rive Gauche) ou encore le prêt à porter plus simple ( garde robe hippy chic, des années 70 , composée notamment de calfans et tuniques rebrodées, de type oriental) .

Un ensemble d’accessoires, (chaussures, lunettes ceintures) complète cette collection, comme une caverne de trésors.

La superbe scénographie qui met en valeur cette donation, notamment dans la partie dédiée aux costumes de scènes des années 1980 et grands shows télé, l’ensemble étant rassemblé dans une une vaste « boite » dorée .

Dans cet ensemble impressionnant, j’ai retenu quelques tenues magiques :

- la version très music hall de la magnifique cape de meneuse de revue, en crin plissé, orné de franges, brodé de paillettes, strass et plumes d’autruche, créée par la maison Février, sur une body noir moulant , pour un hommage à Mistinguett et aux cabarets parisiens .

- Mais aussi la robe quelle portera pour « laissez-moi danser », tournoyante et largement fendue, brodée de minis plumes d’autruche orangées.

- Ou encore la combinaison pantalon en tulle entièrement rebrodée de perles volantes, donnant une impression de nudité scintillante.