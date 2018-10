"Le CV de Dieu" : Dieu devrait apprécier avec humour la (bonne) copie...

Décryptage

Atlanti-culture "Il faut dire que les temps ont changé…" Chronique(fiévreuse) d'une mutation qui inquiète : Du très bon remue-méninges Sans jargon, avec précision et brio, Daniel Cohen fait un lien entre Mai 68 et la société digitale d'aujourd'hui. On peut ne pas être d'accord, mais ça fait utilement réfléchir.

Bonnes feuilles Pour prendre soin de son foie, la principale médecine est votre alimentation Le foie, le plus volumineux de nos organes, est aussi le plus négligé. Dommage, c’est avant tout grâce à lui que nous pouvons vivre plus longtemps et surtout... en bonne santé! Découvrez les secrets de cet organe avec le dernier livre du professeur Gabriel Perlemuter, "Les pouvoirs cachés du foie", publié chez Flammarion. Extrait 1/2.

Bonnes feuilles L'immigration, le terrain de lutte numéro un entre perdants et gagnants de la mondialisation "L'immigration est une chance pour la France." Voilà ce que l'on nous répète en boucle, depuis des décennies. Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron ont tous prononcé cette phrase. Et si on vérifiait ? Laurent Obertone entreprend ce travail dans son enquête "La France Interdite" publiée aux éditions RING. Extrait 1/2.

Bonnes Feuilles L'intégration des étrangers en France fut avant tout une histoire de droit En 1402, Salou Casais, une princesse malienne, arrive à Toulouse, première trace d’un échange lointain dans la France médiévale. Une histoire oubliée ! Ces histoires négligées et omises, François Durpaire les dresse contre l'idée dépassée selon lui d'un roman national. Dans "Nos ancêtres n'étaient pas Gaulois !", publié aux éditions Albin Michel. Extrait 1/2

Bonnes Feuilles Face au Brexit, à Trump, aux populismes, le Front des bourgeoisies sort les crocs «There is no society» : la société, ça n’existe pas. C’est en octobre 1987 que Margaret Thatcher prononce ces mots. Depuis, son message a été entendu par l’ensemble des classes dominantes occidentales. Voyage dans l'histoire du scandale de la destruction des classes moyennes, avec "No Society", le dernier livre de Christophe Guilluy, publié chez Flammarion.

Attention Fauves blessées : attention au réveil des maires à Lille et à Paris Pas de doute : les municipales approchent. Bien sûr, pour de petites bourgades, mars 2020 semble encore fort loin. Pour de grandes métropoles en revanche, la bataille qui s’annonce pour leur mairie s’annonce âpre et semée d’embûches. Tous les coups sont déjà permis et il n’y a vraiment pas de temps à perdre pour (re)conquérir l’opinion publique : tout maire sortant doit donc se rappeler à la mémoire brumeuse de ses électeurs.

Récit national Pourquoi nous devons tout faire pour éviter une tribalisation de l’Histoire Le professeur agrégé d'histoire François Durpaire publie "Nos ancêtres ne sont pas Gaulois" aux éditions Albin Michel. Entretien.