Culotté, intelligent, et remarquablement interprété

Par chance pour lui, ses deux parents, pourtant tous les deux professeurs, souscrivirent à ce désir. Ni lui, ni eux, ne le regretteront. Ewan McGregor, né le 31 mars 1971 en Ecosse, possède aujourd’hui une filmographie à faire pâlir d’envie tous les jeunes acteurs hollywoodiens.

A son actif, plus de soixante films, de tous les acabits et de tous les formats. La faute en est à son bel éclectisme de comédien surdoué, qui, pour avoir été engagé, en 1993, dans la série « Du Rouge à lèvres sur ton col », n’eut même pas le temps de passer son diplôme de sortie de la Guildhall School of Music and Drama. Remarqué dès sa première apparition sur le petit écran par les professionnels du grand, le jeune Ewan ne cessera plus, ensuite, d’enchainer les films les plus différents. « Petits meurtres entre amis » de Danny Boyle lui vaut, en 1994, son premier succès public, qui se confirme, dès 1996, pour son personnage d’héroïnomane dans « Trainspotting » du même Danny Boyle. En 1999, il est le légendaire Obi-Wan Kenobi dans « Stars Wars », rôle qu’il reprendra dans les épisodes 2 et 3. Sa célébrité devient mondiale.

Parmi tous ses autres films, « Moulin Rouge » de Baz Luhrmann (2001), « Rêve de Cassandre » de Woody Allen (2007), « The Ghost Writer » de Roman Polanski (2010).

Paradoxalement, ce comédien insatiable et curieux, et qui tourne aux quatre coins du monde, mène une vie rangée auprès d’une décoratrice française, rencontrée en 1995 et avec laquelle il élève quatre enfants. Il est aussi un ambassadeur très actif de l’UNICEF et un motard passionné depuis sa jeunesse.

Cet acteur, un peu hors norme par l’étendue de sa palette de jeu, avait toujours dit qu’il se lancerait dans la réalisation. C’est chose faite avec cet « American Pastoral », adapté du chef d’œuvre éponyme de Philip Roth, qui obtint, en 1998, le prix Pullitzer. C’était un pari, car le roman de l’écrivain était réputé inadaptable. Non seulement, le réalisateur débutant Ewan McGregor le porte à l’écran, mais il s’y adjuge le rôle principal.

THEME

C’est l’histoire d’un homme qui, dans l’Amérique tranquille et prospère des années 60, va voir sa vie de rêve se muer en cauchemar…

Ancien champion de sport de son lycée, physique avantageux et charme fou, Seymour Levov, dit « le Suédois » (Ewan McGregor), est devenu un chef d’entreprise riche et respecté. Il est marié avec Dawn, une ancienne reine de beauté (Jennifer Connelly). Ensemble, ils ont eu Merry, une petite fille charmante qu’ils élèvent avec beaucoup d’amour, sainement, à la campagne.