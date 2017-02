"Cuisine et dépendances" et "Un air de famille" : une reprise très, très bien venue

THEATRE

Cuisine et dépendances

Un air de famille

D'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri

Mise en scène: Agnès Jaoui

Avec Grégory Gadebois, Léa Drucker, Laurent Capelluto, Jean-Baptiste Marcenac, Nina Meurisse et Catherine Hiegel

INFORMATIONS

Théâtre de la Porte Saint-Martin

18, boulevard Saint-Martin

75010 Paris

Réservations: 01 42 08 00 32

http://www.portestmartin.com

Du mardi au vendredi à 20h

Samedi à 17h et 20h30

Dimanche à 16h

En alternance, une semaine sur deux

LES AUTEURS

Tous deux comédiens, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri se rencontrent en jouant au Théâtre Tristan Bernard « L’Anniversaire » de Harold Pinter dans une mise en scène de Jean-Michel Ribes.

Ensemble, ils écrivent alors « Cuisine et dépendances », puis « Un air de famille », deux pièces qui seront adaptées au cinéma avec succès.

Pour Alain Resnais, ils signent les scénarios de « Smoking » et « No smoking », d’après Alan Ayckbourn, et « On connaît la chanson ».

Toujours à quatre mains, ils écrivent ensuite « Le Goût des autres », « Comme une image », « Parlez-moi de la pluie » et « Au bout du conte » que filme Agnès Jaoui.

THEME

Dans « Cuisine et dépendances », Jacques et Martine ont organisé un petit dîner entre copains, à l’occasion de retrouvailles avec un ami perdu de vue, devenu entre-temps une petite gloire de la télévision.

Dans « Un air de famille », les Ménard se retrouvent pour leur repas de famille hebdomadaire, d’autant plus important que l’on fête ce soir-là l’anniversaire de Yolande, la belle-fille.

POINTS FORTS

1) Ces deux pièces mettent en scène des gens censés s’aimer : de vieux copains dans « Cuisine et dépendances », une mère et ses grands enfants dans « Un air de famille ». Pourtant chacune de ces réunions fourmillent de conflits et d’antagonismes plus ou moins déclarés. Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri ne sont dupes de rien, ils savent que l’amitié et la famille ne sont jamais des images d’Epinal d’un bonheur sans accrocs. Mais si leur ton est parfois désenchanté, un peu acide, il n’est jamais amer.

2) Les deux pièces sont bien racontées et les dialogues brodés au petit point. Aucune réplique n’est laissée au hasard. Et comme tous les grands auteurs, Jaoui et Bacri laissent aussi une part belle au non-dit, au ressenti.