CSG : Emmanuel Macron et Bruno Le Maire ont-ils raison de faire payer les retraités ?

Atlantico : Conformément aux promesses formulées par Emmanuel Macron, le Ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a confirmé la hausse de la CSG en 2018 pour plus de 9 millions de retraités. Comment interpréter un tel mouvement ? La formule utilisée par Bruno Le Maire est-elle légitime, lorsqu'il demande aux retraités de "faire un effort" ? Les retraités font ils moins d'efforts que les autres catégories de la population ?

Jacques Bichot : Cette mesure s’inscrit dans le droit fil de ce que Madelin appelait « la Droiche » et JM Le Pen « l’UMPS » : augmenter la fiscalité en prétendant faite payer « les riches », parce que les présidents de la République et leurs ministres sont incapables de concevoir puis d’engager un programme sérieux d’augmentation de l’efficacité des administrations publiques. La plupart des actions engagées sont des bricolages qui ajoutent une couche de complication à un édifice législatif et réglementaire qui fait crouler sous son poids aussi bien la fonction publique, dont les membres perdent leur temps à mettre en œuvre des mesures conçues dans le désordre, que les citoyens et les organisations qui les rassemblent, particulièrement les entreprises et les associations.

La CSG aurait pu être un impôt simple, compréhensible, peu onéreux à prélever : le mauvais génie des politiciens français, et de leurs collaborateurs les hauts fonctionnaires, a déjà réussi à en faire un triste exemple de la complication à la française, avec une quantité de taux différents – y compris pour les retraités. Ceux-ci ont déjà trois taux (6,6 %, sans compter 0,5 % de CRDS, pour les plus aisés ; 3,8 % pour une catégorie intermédiaire ; et 0 % pour les petits revenus. L’idée initiale était un impôt à taux unique ; de changement en changement (j’évite de parler de « réformes » pour ce qui constitue plutôt des tripatouillages politiciens) la CSG finira par devenir aussi compliquée que l’impôt sur le revenu !

Au lieu de simplifier, le changement prévu ajoutera de la complication supplémentaire. D’abord parce que la réduction des cotisations salariales se réalisera probablement en deux temps, de façon à gagner quelques milliards au passage puisque la hausse de la CSG pour les retraités et pour certains titulaires de revenus de capitaux interviendra, elle, en une seule fois.

Rappelons que la complication actuelle est déjà telle que l’administration se prend les pieds dans le tapis quand elle informe les Français. En effet, le fait qu’une fraction des versements de CSG est déductible du revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu est faussement présentée sur le site officiel « service public.fr » comme « déduction de l’impôt sur le revenu ». À la complication des lois s’ajoutent les dysfonctionnements des services chargés de l’information des citoyens, dont le travail n’est visiblement pas correctement supervisé : « qui trop embrasse mal étreint », dit la sagesse des nations.