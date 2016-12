Si vous croyez que Raymond Barre a inventé la science économique et si vous pensez que l’étalon-or est le cheval qui gagna le prix d’Amérique en 1954, vous avez grand besoin de lire cet article

Deux questions ce jeudi, parmi les 1000 qui composent ce jeu de Noel, ce quizz pour tester vos connaissances en économie et vérifier que vous n’êtes pas aussi nuls que vous le dites souvent. Des questions simples et d’autres qui le sont un peu moins...

1ère question : Qui a, le premier dans l’Histoire, défini la science économique ?

- Moïse

- Aristote - Raymond Barre

2ème question : Qu’est ce que l'étalon-or ?

- Un cheval qui a gagné le prix d’Amérique en 1954, encore considéré comme le cheval le plus cher du monde

- Un billet de banque qui représentait la valeur d’un lingot d'or - Le nom du système monétaire international avant 1914

Les réponses sont à la fin de ce post et dans le jeu Ecomania.

Ne vous fiez pas aux mauvaises langues : les Français ne sont pas plus mauvais ou meilleurs que les Anglais et les Allemands.

L'économie est partout et n'obéit qu'à une seule règle : celle du bon sens et du mieux vivre. Les questions sont rangées en 6 catégories :

• Politiques et systèmes économiques : Croissance, PIB, hommes politiques...

• Histoire économique : Théories économiques, géographie...

• Economie internationale : Euro, Europe, firmes étrangères...

• Votre argent : Banque, bourse, moyens de paiement...

• Entreprises et les entrepreneurs : Distribution, transports, télécom...

• Economie digitale : High-tech, start-up, économie numérique.

Les réponses expliquées aux deux questions du jour :

Réponse 1 : Aristote. Aristote a défini l'économie comme la science de la création de richesse et a écrit les prémisses de la théorie de la valeur, des prix et de la monnaie. Moïse, lui, a écrit les tables de la loi : c’était le père des juristes. Quant à Raymond Barre, professeur d’économie et Premier ministre de Valéry Giscard d’Estaing, il restera comme l'auteur du manuel d'économie politique le plus connu et le plus vendu en France. La première édition date de 1957.

Réponse 2 : L'étalon-or est le système monétaire mondial jusqu’en 1914. Les monnaies n'étaient pas convertibles entre elles parce qu'on n’avait pas confiance. La plupart des grandes monnaies étaient convertibles en or, ce qui permettait de conforter la confiance dans les monnaies émises en billets. Le système a survécu aux deux guerres mais a explosé lors de la grande crise de 1929.

Ecomania, un jeu Marabout conçu et réalisé par Jean-Marc Sylvestre et Julien Gagliardi, dans toutes les grandes librairies , Fnac, Amazon (prix conseillé 16 euros)