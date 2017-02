​Croissance, la décennie perdue : comment la France en est arrivée à sacrifier 75% de sa croissance sur les 10 dernières années

Atlantico : selon les derniers chiffres publiés par l'INSEE, la croissance française n'aurait été que de 1.1% pour l'année 2016, soit un chiffre plus bas que celui annoncé par le gouvernement, soit 1.4%. Plus globalement, ne peut-on pas considérer que la France vient de vivre une décennie perdue sur le terrain de la croissance ?

Nicolas Goetzmann : Entre le premier trimestre 2008 et le dernier trimestre 2016, la croissance française a été de 4.47% sur une durée de 9 ans. À titre de comparaison, la croissance totale des 9 années précédentes, c’est-à-dire entre le deuxième trimestre 1992 et le premier trimestre 2008, a été de 20.29%, et ce chiffre de 20% de croissance sur une période de 9 ans a été plutôt stable entre le début des années 80 et la fin des années 2000. Et soudainement, cette croissance a été divisée par 4.5. C’est-à-dire que la France n'a "eu" que 22% de la croissance qu'elle avait l'habitude de connaître sur une période aussi longue.

Il s'agit donc bien d'une décennie perdue, et la pire performance de l'économie française depuis les années 30. Ce qui est essentiel ici, c'est d'observer une chute vertigineuse à partir de 2008, c’est-à-dire qu'elle est la conséquence d'une situation précise, et non pas une dégradation lente qui pourrait s'expliquer par un essoufflement.

En resserrant un peu la période d'observation, on peut scinder la période 1999-2007 et 2008-20116, soit 72 trimestres en tout. Au cours des 36 premiers trimestres, la croissance moyenne annuelle a été de 2.26%, puis, au cours de la seconde période, cette croissance moyenne annuelle a été de 0.56%, soit un rapport de 1 à 4. Nous aurions perdu 75% de notre croissance en chemin, juste "comme ça" ? Cette question ne semble pas être abordée dans les débats politiques actuels, comme s'il s'agissait d'un phénomène naturel, une fatalité, et sans se rendre compte qu'il existe bien une cause précise à cette décennie perdue. La responsabilité en incombe à la politique monétaire qui a été poursuivie en Europe. Il suffit de constater simplement l'indicateur le plus pertinent, c'est à dire la progression du PIB nominal (qui est le PIB "brut", dont l'inflation n'a pas été retranchée). Le rôle d'une banque centrale est de parvenir à stabiliser cette croissance nominale dans le temps, ce qui correspond aux tirets noirs dans le graphique ci-dessous, et la ligne rouge correspond au résultat obtenu. La décennie perdue est donc, sans ambiguïté, la conséquence de la mauvaise gestion de la politique monétaire européenne 2008.

France - PIB à prix courants (ligne rouge) comparé à sa tendance longue (1999-2007 - tirets noirs)

Et c'est cette "cause", qui est à l'origine des conséquences que nous connaissons ; chômage de masse, déficits publics importants, forte hausse de l'endettement de l'État, écroulement de l'investissement. Le malheur du pays, c'est que les dirigeants n'ont tenté de répondre à cette crise qu'en se prenant aux conséquences, endettement, déficit, investissements etc…mais n'ont jamais réellement affronté la cause, d’où l'incapacité de sortir du marasme. Les États Unis en sont sortis par la voie monétaire, tout comme le Royaume Uni, et tout comme nous sommes sortis d'une crise de même nature au cours des années 30. En 1931 pour le Royaume Uni, en 33 aux États Unis, en 36 pour la France. Et toujours par la voie monétaire.