Crise de la citoyenneté : quand le Conseil d’Etat se montre incapable d’aller au bout de sa propre logique

Atlantico : Dans ce rapport, la plus haute juridiction administrative réfute l'idée d'une "crise de la citoyenneté dans sa globalité" mais constate néanmoins la présence d'une "crise de confiance", la persistance de "fortes inégalités" et "une perception brouillée des devoirs inhérents à la citoyenneté". Mais concrètement, n'est-ce pas là les ingrédients d'une vraie "crise de la citoyenneté" ? Qu'est-ce que le Conseil d'État aurait encore pu ajouter dans sa liste ?

Zohra Bitan : Le Conseil d'État dans son rapport "La citoyenneté. Être (un) citoyen aujourd'hui" commence par réfuter le terme "crise de la citoyenneté" qu'il juge trop "simpliste" mais met quand même en exergue trois points qui constituent par essence ce qu'est une "crise de la citoyenneté".

Une "crise de confiance d'abord".

Comment la nier ? Des politiques aux institutions judiciaires en passant par la presse, les citoyens français en font état au quotidien et cela se confirme dans les urnes. Il suffit de regarder les résultats de la campagne présidentielle de 2017 pour s'en convaincre ou encore les sondages pour les européennes à venir. Cette défiance n'est évidemment pas propre à la France, il suffit de regarder ce qu'il se passe chez nos voisins européens pour se rendre compte de l'internationalisation du phénomène.

La persistance de "fortes inégalités" est elle aussi évidente. L'INSEE a publié le 5 juin une enquête sur les revenus et les patrimoines des ménages. La conclusion est sans appel car entre 1998 et 2015 même si le patrimoine double, il a diminué de 20% pour "les moins dotés". Même si les écarts de revenus et de patrimoine ne sont pas aussi forts en France que dans d'autres pays, les différences s'accroissent entre les plus pauvres et les plus riches.

Enfin, il est vrai que si les citoyens savent et réclament à cor et à cri leurs droits, ils sont moins nombreux à se rappeler que la vie en démocratie implique également des devoirs. Ce point est à lier avec la crise du civisme que nous traversons également.

A cela la plus haute juridiction administrative du pays aurait pu parler du phénomène d'accroissement de la violence et toutes les défaillances de l'État sur ses fonctions régaliennes. Sans parler de ces dernières, le simple fait que le Conseil s'attarde uniquement sur les citoyens et ne parle pas des élus constitue également un problème.

Il semble oublier, peut-être volontairement que ceux qui nous gouvernent sont des citoyens et que leurs actions, comportements, décisions, actions efficaces fabriquent une citoyenneté épanouie, active, solidaire, fraternelle etc. ! Or, comment demander aux citoyens d'être exemplaires si les élus ne montrent pas l'exemple ? Encore une fois, la France persiste dans des pratiques monarchiques du pouvoir et ce rapport le montre par l’entrée exclusivement par le peuple des remèdes à apporter d’une supposée crise de la citoyenneté. Le Conseil d'État, par les solutions qu'il propose mais aussi par le fait qu'il n'arrive pas à reconnaître l'existence de cette crise de la citoyenneté car il ne la nomme pas montre qu'il a des œillères. Or, il s'agirait d'avoir une vue dégagée pour que les solutions proposées puissent résoudre le problème. La première étape pour résoudre chaque problème est de reconnaître son existence. Le Conseil d'État en l'état en semble incapable.