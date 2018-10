Criminalité : les pendules de Christophe Castaner retardent

Suite à l'interview de leur ministre dans le Journal du Dimanche écoulé, inquiétude chez des patrons de la police et hauts cadres du ministère de l'Intérieur. Pour eux, le discours ministériel donne une pénible impression d'archaïsme et semble remonter à 2010, époque où la situation criminelle était toute autre. Pour ces familiers de la Place Beauvau, c'est le signe que le ministre méconnaît les affaires de sécurité et s'est fait "enfumer" par son cabinet-police, classique et courtisane dissimulation de la gravité de la situation. Voyons maintenant le contenu de l'entretien lui-même.

"Reconquérir, mètre carré par mètre carré, la souveraineté républicaine". Quel aveu. Elle est donc perdue, cette souveraineté ? Du fait de qui ? Ca remonte à quand ? Forte envie des experts d'en savoir plus là-dessus.

Passage dans l'ordre protocolaire officiel, de la seconde à la dixième place : "cela ne me semble pas très important", dit le ministre. Oh que si ! L'humiliant symbole est clairement perçue dans les territoires à "reconquérir", où les racailles ont des yeux pour voir et des antennes dans la France officielle (leurs avocats).

"Lutte contre la délinquance du quotidien" : Pour M. Castaner comme pour la presse-Macron, le crime n'existe pas. Seule en cause, une aimable "délinquance", édulcorant bien connu de la gauche-caviar et des médias du régime.

"Quand vous mettez trente policiers de plus dans un quartier, ça change tout". Oh que non. Ce propos reflète une classique illusion policière, l'afflux policier faisant jouer l'effet de déplacement - et courir les policiers après des voyous plus mobiles et flexibles qu'eux. Voir la place Stalingrad à Paris, et aussi Sevran, depuis deux décennies.

"Partout où l'on voit que la République recule, il faut agir". Triste logique réactionnaire-statique : réprimer le crime n'est pas attendre que le pire advienne, ni courir derrière les réseaux sociaux et les médias ; c'est anticiper, prévenir.

Sinon, nulle allusion aux bandes, d'usage ethnique, formant 80% du problème de sécurité publique en France. Ainsi, la police-Castaner semble vouée à combattre des fantômes.

Inquiétant : à la question "avez-vous reçu une feuille de route ?" pas de réponse, hors les platitudes d'usage. M. Castaner est-il en roue libre ?

Au total, nulle stratégie de sécurité claire mais de la maintenance, des propos convenus, de la continuité banale. Or les quartiers à "reconquérir" ne sont pas une simple affaire de maintien de l'ordre, ni de commissariats à repeindre. Et le lancinant leitmotiv "sans faiblesse... aucune faiblesse..." ne se déclame pas, il se prouve. Exemple, les homicides et tentatives à l'arme blanche, qui augmentent sérieusement.

-------------

LA FRANCE COUPE-GORGE (stricto sensu) - Homicides et tentatives à l'arme blanche, septembre et jusqu'au 21/10/2018.

Criminels... déséquilibrés... radicalisés... Petit échantillon de leurs crimes

5 septembre - Un pompier de Paris en intervention est poignardé à mort par un déséquilibré (son coéquipier, sérieusement blessé).

10 septembre - Montpellier, Un père rabroue de jeunes Albanais ayant racketté son fils, il est gravement poignardé au thorax.

11 septembre - Paris, Un migrant afghan déséquilibré blesse sérieusement quatre personnes à l'arme blanche.

11 septembre - Paris, un SDF blesse un postier à la gorge à coup de ciseaux et aussi une passante.

15 septembre - Lomme (Nord) 1 jeune homme reçoit 23 coups de couteau et meurt.

18 septembre - Sevran, un jeune homme de 19 ans est poignardé à mort lors d'une agression.

22 septembre - Tours, un jeune homme est poignardé à mort dans la file d'attente d'un McDO, par un autre client.

24 septembre - Paris, un garçon de 17 ans est poignardé à mort pour une affaire de trottinette.

24 septembre - Juvisy (Essonne) un jeune homme de 20 ans est tué d'un coup de couteau au ventre, près du commissariat.

24 septembre - Ajaccio, un homme gravement blessé à l'arme blanche.

25 septembre - Rosporden (Finisterre) Un jeune homme de 21 ans est poignardé à mort au centre-ville.

26 septembre - Clermont-Ferrand, un jeune homme de 21 ans est mortellement poignardé au centre-ville

26 septembre - Brunoy (Essonne) un adolescent de 15 ans attendant le RER est lynché (marteaux, armes blanches) par 6 voyous ; coma prolongé et vol de sa sacoche (40€).

27 septembre - Lille, le chauffeur d'un camion poubelle klaxonne une camionnette qui lui bloque la voie : blessé gravement à l'arme blanche.

27 septembre - Le chef de la police municipale de Rodez (45 ans, 3 enfants) est poignardé à mort par un marginal.

27 septembre - Montpellier, 2 élèves du lycée Léonard De Vinci sortant des cours sont poignardés par des voyous en bande.

28 septembre - Dans le Gard, le patron d'un bar est gravement blessé au thorax (couteau) par une femme de 21 ans, pour "nuisances sonores".

29 septembre - Metz, un jeune homme de 20 ans est poignardé à mort en pleine rue.

1e octobre - Langolen (Finisterre) un septuagénaire poignardé à mort.

1e octobre - Oyonnax (Ain) un homme poignarde à mort son épouse.

3 octobre - Nancy, un jeune homme est poignardé à mort sur un Parking.

7 octobre - Concarneau, Finisterre, un homme est gravement blessé de 3 coups de couteau au flanc gauche.

7 octobre - Marseille, un homme de 28 ans est poignardé au thorax et à la cuisse.

8 octobre - dans le métro parisien, un policier est blessé à l'arme blanche.

9 octobre - Nice, un homme de 47 ans sérieusement blessé à l'arme blanche.

17 octobre - Libourne, un homme est grièvement blessé de plusieurs coups de couteau.

18 octobre - Rosny-sous-Bois, 1 trentenaire est lardé de multiples coups de couteau par un adolescent tunisien.

19 octobre - dans le tramway de Brest, un agent de sécurité est poignardé à l'épaule.

21 octobre - Nogent, un Afghan déséquilibré poignarde 4 de ses invités, dans son foyer pour migrants.