Le coup de coeur de la semaine : "Le fils", Zeller dans la cour des grands

THEATRE

LE FILS

De Florian Zeller

Mise en scène: Ladislas Chollat

Avec Yvan Attal, Anne Consigny, Elodie Navarre, Rod Paradot, Raphael Magnabosco et Jean Philippe Puymartin.

INFOS & RESERVATIONS

Du mardi au samedi à 20h30, dimanche à 16h. Relâche du 1er au 15 avril inclus.

Réservations : 01.53.23.99.19 et www.comediedeschampselysees.com

Comédie des Champs-Elysées

15, avenue Montaigne

75008 PARIS

RECOMMANDATION : EN PRIORITE

THÈME

Nicolas, 17 ans, est en pleine dérive. Fils d’un couple divorcé, sa mère est dépassée par la situation et demande à son père, remarié depuis peu et père d’un nouveau-né, d’intervenir.

Celui-ci accepte de prendre Nicolas avec lui et va tout faire pour tenter de le sortir de la dépression qu’il traverse et le sauver.

Le Fils est le dernier volet de la trilogie familiale écrite par Florian Zeller, débutée avec La Mère en 2010 (jouée par Catherine Hiegel) et Le Père en 2012 (avec Robert Hirsh).

POINTS FORTS

-Le style et l’écriture de la pièce lui donnent une profondeur et une puissance hypnotisantes. Directe, factuelle et sans artifices, la mise en scène de cette chronique de la vie ordinaire sonne juste et installe progressivement une noirceur propre à la banalité, celle dont on ne se méfie pas et qui pourtant, entraîne les personnages dans des abysses.

- Florian Zeller révèle son immense talent à restituer le quotidien du jeune couple sans aspérités, le divorce mal vécu par la femme abandonnée, le fils adolescent paumé, la nouvelle vie du père remarié ... Par petites touches -une phrase anodine , un geste équivoque , une remarque amère -, ce huis clos devient de en plus étouffant et oppressant, révélant avec exactitude les atmosphères familiales les plus funestes.

-Yvan Attal incarne à merveille ce père qui veut trop bien faire et qui ne parvient pas à dépasser ses propres fragilités. Rod Paradot, César du meilleur espoir en 2016 pour son rôle dans « La tête haute » face à Catherine Deneuve, est bouleversant. Il sert le personnage du fils avec toute la subtilité et l’ambiguïté de ce rôle qui est sans doute le plus complexe de la pièce. La sobriété et l’élégance d’Anne Consigny en mère impuissante et abandonnée, et la fausse légèreté de la jeune épouse jouée par Elodie Navarre donnent aux personnages féminins une densité exceptionnelle.

POINTS FAIBLES

Si la pièce maintient une grande intensité jusqu’à la fin, elle gagnerait à être plus courte dans sa deuxième partie. Certaines scènes peuvent sembler superflues, dès lors que le spectateur devine leur issue.

EN DEUX MOTS

Florian Zeller nous entraîne dans la part sombre du destin, que l’on voit surgir et s’étendre jusqu’à ce qu’elle domine l’existence des personnages. Implacable, il montre que le couple Attal/Consigny est la vraie histoire d’amour de la pièce, à laquelle la seconde vie du père ne peut rien. C’est un mirage de bonheur promis, mais non dû.