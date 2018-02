"Couleurs de l'incendie" : Lemaitre s'installe dans la cour des grands

LIVRE

COULEURS DE L'INCENDIE

de Pierre Lemaitre

Ed. Albin Michel

RECOMMANDATION

EN PRIORITE

THEME

"Couleurs de l'incendie" prend la suite de "Au revoir là-haut" ; nous sommes au tout début de 1927, 2 ans avant la grande crise.

Une femme, Madeleine, grande bourgeoise respectable, tenant le haut du pavé, encore bourrée de charme et attachante par sa bonté naïve, mais peu au fait des affaires, est la fille du très riche et admiré banquier Marcel Péricourt dont l'enterrement fait l'ouverture de ce deuxième tome de la saga Péricourt, grande fresque balzacienne du monde capitalistique naissant. Plusieurs drames vont mettre à bas la belle harmonie de cette famille à la tête d'un empire financier considérable.

Premier drame : le petit Paul, 7 ans, le fils adulé de Madeleine, se jette par la fenêtre de l'hôtel particulier familial pour se fracasser sur le catafalque du feu grand père.

Mais pourquoi ? Cette question taraudera Madeleine pendant les 10 années couvertes par le livre. Il en sortira lourdement handicapé à vie et atteint d'un bégaiement éprouvant pour son entourage.

Deuxième drame : l'effondrement soudain de la fortune des Péricourt, tombée sous les coups de boutoirs conjugués d'un fondé de pouvoirs peu scrupuleux, charmeur et cynique, d'une dame de compagnie véreuse et de moyenne vertu et de membres de la famille frustrés, jaloux, encore détenteurs de parcelles de pouvoir, politiques notamment, et d'une presse complice et corrompue

Madeleine est au bord du gouffre, mais ne tombe pas tout à fait ; saura- t -elle se relever ? Un lecteur, s'arrêtant à mi- chemin du roman ne donnerait pas cher de sa peau....tant les requins sont gourmands dans ce marigot.

POINTS FORTS

1/ La verve de l'écrivain mêlant, d'une plume légère, études de mœurs, humour noir, suspense d'un polar d'époque, l'habileté de la dramaturgie avec ses fréquents retournements de situations, le coup de pinceau (de griffe?) du peintre brossant caractères et personnages cruels ou lâches qui peuplent cette comédie humaine assez terrifiante heureusement égayée par une féminité rafraîchissante et machiavélique. On l'aura compris, La Femme, les femmes même, Madeleine la pure et Léonce la rouée, son ex-dame de compagnie, sont au cœur de l'action, tour à tour défaites et triomphantes.