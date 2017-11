Le cornichon français est de retour

Dans son livre Qui imagine le Général de Gaulle mis en examen ? : Chronique sécrète d’une élection imperdable, Georges Fenech a longuement démontré l’inanité de la thèse du complot, l’aveuglement et la médiocrité de l’entourage du candidat de la droite et du centre, à l’exception de lui-même, de Bruno Le Maire, de Thierry Solère et de Patrick Stefanini, qui l’avaient invité à se retirer, en rappelant, à juste titre, le constat d’André Malraux selon lequel si « on ne fait pas de politique avec la morale on en fait pas davantage sans ».

C’est ainsi qu’au premier tour, convaincu de l’élimination de François Fillon, j’ai voté pour Emmanuel Macron parce que je craignais un duel de deuxième tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, et que j’ai récidivé au deuxième tour pour éliminer Marine Le Pen.

Je n’avais certes pas prévu le raz-de-marée aux législatives de la génération spontanée des candidats Internet de la République en Marche, même si cette victoire doit être relativisé par les effets amplificateurs de notre mode de scrutin et par une abstention le 18 juin dernier proche des 58 %, avec 10 % de bulletins blancs ou nuls.

Or, quoi qu’il en soit, Emmanuel Macron est sorti renforcé de cette élection puisque les Français qui se sont mobilisés lui ont permis de réaliser un coup de balai digne de celui qu’avait connu l’Assemblée Nationale en 1958.

Au surplus, cette situation n’a pas été altérée par les résultats des dernières sénatoriales liés, il faut le rappeler, aux votes d’élus locaux légitimés électoralement avant le bouleversement que nous venons de connaître, ce qui prouve une fois de plus qu’il est urgent, comme le souhaitait le Général de Gaulle, de supprimer le Sénat ou d’en réduire considérablement les effectifs en le fusionnant avec le Conseil Economique et Social sur la base d’une compétence strictement économique et financière qui pourrait être abondée par les travaux de la Cour des Comptes.

Objectivement, et avant de venir sur le fond, nous devons remercier Emmanuel Macron pour avoir :

démontré que Marine Le Pen n’était pas au niveau des responsabilités qu’elle briguait ;

détruit le Parti Socialiste ;

jeté le sortant comme un Kleenex ;

fait observer que le talent oratoire du petit Robespierre, comme le surnomme Michel Onfray, se transformerait en gesticulations bolivariennes au Parlement ;

mis en évidence les contorsions des dirigeants de l’UDI ;

ressuscité François Bayrou pour mieux le vassaliser avant de l’éliminer ;

dilacéré Les Républicains qui disposent maintenant de quatre années pour se reconstruire.

A la fois et en même temps

Aujourd’hui, les Français considèrent, à juste titre, que la France est gouvernée par une majorité centriste à l’Assemblée Nationale, avec 314 députés LRM, 47 MODEM et 35 Constructifs.

Comme le constate Pierre-André Taguieff dans son ouvrage Macron : miracle ou mirage ?, Emmanuel Macron a « inventé un nouveau centrisme » composé de Français en situation aporétique : à la fois de gauche et de droite mais en même temps ni de droite, ni de gauche.