Corinne Lepage : "Sur la scène internationale je n'éprouve aucune réserve sur l'action d'Emmanuel Macron. En revanche sur le plan interne, il y a quand même une forme d'autoritarisme"

Atlantico : La loi sur la moralisation de la vie politique vient d'être votée, vous satisfait-elle ? Que vous ont inspiré les débats et les hésitations des députés REM ayant finalement mené à la version finale qui ne contient pas deux promesses faites par le candidat sur la prévention des conflits d'intérêts et les casiers judiciaires vierge pour les élus ?

Corinne Lepage : Il y a beaucoup de choses qui ont été acquises, je m'en réjouis.

Je souhaitais un certain nombre de mesures qui sont désormais dans la loi. Il y a quelques points qui manquent tout de même. Le casier judiciaire d'abord, je ne suis pas d'accord avec l'argument qui consiste à dire qu'il est anticonstitutionnel de prévoir qu'il faille un casier vierge pour être député. Ou alors il faut supprimer la même disposition pour les 480 professions pour lesquelles c'est exigé.

Puis le verrou de Bercy, je suis pour qu'il saute et depuis très longtemps. Et je dirais que c'est assez faible sur la question des conflits d'intérêt, nous ne sommes pas allé assez loin sur ce dossier, pareil pour le financement de la vie politique. Le Conseil d'Etat a fait valoir qu'on ne pouvait pas exiger un contrôle des comptes des partis par la Cour des Comptes (ou la commission de contrôle des comptes des partis) car ce serait anticonstitutionnel. Je ne vois pas pourquoi. A posteriori ça ne gênerai pas la liberté d'association et je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de contrôle sur ces dépenses.

Ces sujets auraient dû être traités comme la suppression des micros partis qui ne participent pas à la vie politique et qui ne sont que des moyens pour les politiciens de faire une cagnotte.

Cette loi va dans le bon sens et est conforme aux engagements du président mais malheureusement c'est la 31e loi et je pense qu'il en faudra une 32eme dans les années qui viennent.

Sur les débats et les hésitations des parlementaires, je dirais que beaucoup d'entre eux font leurs débuts et qu'il faut de la bienveillance malgré tout. Ceci étant, c'est quand même l'Assemblée nationale et c'est dommage que, notamment au niveau de la présidence, il y ai pu avoir les atermoiements qu'il y a eu. Il y a des vice-présidents qui devraient potasser avant de prendre leur fonction surtout sur des textes qui sont délicats.

Aurait-il fallu aller plus loin, intégrer au périmètre de la loi d'autres domaines de la vie publique comme les fonctionnaires (notamment en matière de conflits d'intérêt) ou les syndicats dont on sait que leurs modes de financement sont particulièrement opaques ?

Je pense qu'il faudra s'attaquer à la question du financement des syndicats. L'expérience Perruchot est quelque chose qui reste en travers de la gorge de beaucoup de citoyens. D'un autre côté on ne pouvait pas dans un temps aussi court poser une question si délicate. Il faudra travailler sur ce sujet. Par contre, que la disposition interdisant au lobbys de financer des assistants parlementaire ait été votée contre l'avis du gouvernement et 14 députés me révolte. Comment peut-on défendre une chose pareille. Je crois que sur tous les conflits d'intérêt et sur les questions de pantouflage nous ne sommes pas allés assez loin.

Dernière chose, nous avons travaillé sur les parlementaire mais il n'y a pas qu'eux, il y a aussi l'exécutif, que ce soit pour les membres de cabinets ou les ministres eux-mêmes. Là aussi il y aurait dû y avoir des dispositions et on a raté le coche.

Vous avez soutenu ces derniers jours les militants de la République en Marche qui contestent y compris sur le plan juridique les statuts du parti qu'ils ne trouvent pas assez démocratiques, qu'est-ce qui vous dérange le plus dans le fonctionnement du mouvement ?

J'ai deux choses à dire. La première je n'ai pas directement soutenu cette action. Je ne suis pas dedans. J'ai voulu dire, parce que j'ai fait une campagne aussi active que j'ai pu en faveur d'Emmanuel Macron que la promesse qui a été faite de construction démocratique du mouvement n'a pas été satisfaite au regard de la manière dont les choses se passent aujourd'hui. Il est dommage que les choses formidables que fait notre président à l'international soient gâchées par des procédés insuffisamment ou peu démocratiques qui se développent notamment au sein de la construction du parti.

Quand vous avez un parti politique dans lequel il n'y a quasiment pas d'élections, c'est un problème. Le tirage au sort me semble d'une part extrêmement populiste et en plus peu sûr. Et cela ne concerne jamais que 25% d'une institution qui n'est pas l'institution principale.

La sagesse aurait consisté à créer un bureau provisoire nommé et se donner un laps de temps pour construire des statuts en harmonie avec la promesse d'Emmanuel Macron d'un système démocratique dans lequel les gens prennent en main leur destin.

Pensez-vous que La République en Marche pourra réussir son pari de renouvellement profond de la vie politique française et notamment conserver et développer le souffle citoyen qui lui permettrait de raviver vraiment la démocratie parlementaire française ?

Si c'est comme cela non. La manière dont se profile le choix des investitures pour les sénatoriales ne va pas dans la bonne direction. On est retombé dans la vieille politique où la commission d'investiture va aller chercher tel ancien sénateur ou sénatrice ou personnalité qui va pouvoir faire l'affaire sans choisir dans le vivier des élus locaux. Il y a pourtant suffisamment d'élus locaux impliqués dans la vie locale à qui on pourrait donner une chance. J'ai quelques cas en tête de choix pour les sénatoriales et ça n'a rien à voir avec le renouvellement promis.

Deux mois après l'élection d'Emmanuel Macron, ce Président que personne n'attendait ni ne connaissait vraiment, vous êtes-vous forgé une définition de ce qu'est le macronisme ?

C'est une question délicate. Au niveau international. Il y a incontestablement une approche gaullienne dans le positionnement du président. Sur la manière dont il procède sur la scène internationale je n'éprouve aucune réserve. En revanche sur le plan interne il y a quand même une forme d'autoritarisme (qui va avec l'approche gaulienne) peu compatible avec la France de 2017. Il y a là une difficulté que l'on retrouve d'ailleurs dans la construction d'En Marche qui est la verticalité qu'il a voulu instaurer.