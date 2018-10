Coralie Delaume : « Les élites françaises ont un rapport maladif à l’Allemagne qui, pour sa part, ne cesse de germaniser toujours plus l’Europe »

Atlantico : Dans votre dernier livre "Le couple franco-allemand n’existe pas" (éditions Michalon), vous décrivez une relation de pouvoir inégalitaire entre deux pays, avec une différence de perception forte entre les deux capitales. Comment expliquez vous que la notion de couple franco-allemand existe en France bien plus qu'en Allemagne ?

Coralie Delaume : La notion de couple franco-allemand est une expression française uniquement. Les dirigeants français l'emploient pour tenter présenter la relation avec l’Allemagne comme étant égalitaire, pour faire valoir l’image d’une France et d’une Allemagne gouvernant l’Europe main dans la main et à parité. Mais cela n’est pas le cas. Si l’Europe a d'abord été française, à l'époque gaulliste notamment, elle est progressivement devenue allemande en raison d’un certain nombre de choix qui ont été faits. D’abord le choix de la supranationalité, alors que l'Europe aurait tout aussi bien pu être intergouvernementale et préserver ainsi les souverainetés nationales.

Ensuite le fait qu’il s’agisse d’une Europe économique avant tout, d'un grand marché dérégulé.

L'Europe supranationale, d'abord, évoque la tradition politique allemande de long terme. L'Union européenne ressemble à certains égards à ce que fut le 1er Reich (autrement dit le Saint-empire romain germanique), entité fluide, avec des frontières labiles et composé de nombre d'entités souveraines associées, ainsi que de différents niveaux de souveraineté. C'est cette histoire qui fait de l'Allemagne d'aujourd'hui un État fédéral. Et c'est ce qui fait qu'elle se retrouve beaucoup mieux que la France, pays centralisé où le rôle de l’État a été décisif dans la « fabrication » de la nation, dans les institutions quasi-fédérales de l'Union européenne.

Quant au grand marché, il est né avec l'Union douanière, qui n'était pas sans rappeler d'ailleurs le Zollverein, cette union douanière bâtie au XIX° siècle autour de la Prusse. Il a ensuite subi des transformations qui n'ont eu de cesse de renforcer le poids économique et la centralité de l'Allemagne. On peut citer : la transformation du « Marché commun » en « Marché unique » en 1986, la réunification qui a mis l’Allemagne au cœur du continent et en a fait le pays le plus peuplé ; l’euro qui est né d’une volonté française d'encadrer l’Allemagne réunifiée en la privant de cet instrument fondamental de sa puissance qu'était le Mark, mais qui a en réalité été bâti sur le modèle dudit Mark - ce qui était la condition pour que l’Allemagne l'accepte alors qu'elle n'y tenait pas - c’est-à-dire autour du principe d’une monnaie forte, d'une indépendance de la Banque Centrale, et d'une Banque Centrale ayant pour rôle principal la lutte contre l’inflation.