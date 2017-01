Contre-offensive : François Fillon veut reprendre la main et choisit le terrain de l'immigration pour le faire

Atlantico : François Fillon effectue un déplacement ce mercredi un déplacement à Nice. Il tiendra une réunion publique au cours de laquelle il abordera les questions d'immigration. A quelles propositions faut-il s'attendre ? Dans quel contexte cette nouvelle séquence de campagne s'inscrit-elle ?

Anita Hausser : François Fillon ne doit pas "rester scotché aux questions économiques". Plusieurs membres de son équipe, dont le sarkozyste Eric Ciotti, ont plaidé pour que le candidat Fillon délaisse un temps la thématique économique et sociale (la polémique sur ses projets en matière de santé est d'ailleurs à l'origine de la baisse de sa popularité depuis sa victoire à la primaire), et afin qu'il s'exprime sur les questions qui sont au coeur des préoccupations de l'électorat de droite, à commencer par les questions migratoires.

Les derniers sondages leur donnent raison car Marine Le Pen est jugée plus crédible sur ces questions. François Fillon a donc choisi Nice pour présenter sa politique d'immigration. Choix qui n'est pas anodin, puisque la frontière avec l'Italie toute proche, est l'un des hauts lieux de passage des immigrés clandestins pour entrer en France. François Fillon doit d'ailleurs s'y rendre pour constater la situation de visu. En fait, les propositions du candidat de la droite et du centre sur ces questions ne sont pas nouvelles : il les avait présentées en novembre 2014, lorsqu'il entamait sa campagne pour la primaire. Mais à l'époque, sa polémique avec le secrétaire général de l'Elysée Jean-Pierre Jouyet, avait largement brouillé le message, voire complètement occulté cette séquence thématique. Le candidat prônait déjà une politique d'immigration très restrictive d'autant plus justifiée d'après lui, que la France connait à la fois une natalité dynamique et un chômage massif. Autrement dit, il est totalement inutile de combler des postes de travail non pourvus par de la main d'oeuvre immigrée. Tout l'inverse de l'Allemagne...

Or, comme le fait observer son entourage, fin 2014, on n'en était qu'au début de l'arrivée massive en Europe d'immigrants venus de Syrie, d’Irak, et au-delà. L'objectif de François Fillon, annoncé dans le livret-programme du candidat est : "mettre un terme à l'immigration irrégulière et à réduire l'immigration légale à son strict minimum...expulser les clandestins et réduire à son strict minimum l'immigration légale", en instaurant des quotas annuels, en révisant le droit au regroupement familial, et en supprimant l'Aide Médicale d'Etat pour les étrangers". Il veut aussi réformer la procédure d'asile et faire " de l'assimilation" (- comme le proposait déjà Nicolas Sarkozy), "la condition de l'accès à la nationalité française". Fort de la situation nouvellement créée, François Fillon va, d'après son entourage, faire des propositions plus précises et plus "clivantes". Il devrait notamment prôner l'allongement de la durée de rétention, et rappeler qu'il veut dénoncer la Convention Européenne des droits de l’Homme, avant d'y adhérer à nouveau, mais "en exprimant des réserves" sur l'article huit, généralement invoqué pour la défense du regroupement familial.