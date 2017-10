"Considérations sur la France" : vous ne regretterez pas de vous accrocher

LIVRE

Considérations sur la France

de Jean-Claude Milner, conversations avec Philippe Petit

Editions du Cerf

270 pages

RECOMMANDATION

BON

THEME

Dans ce livre d’entretiens, J.C. Milner, cherche à saisir et anticiper la place de la France en Europe.

Le Prologue permet à l’intellectuel de gauche, de regretter que, dans l’Europe des Vingt-sept, « devenue un principe d’instabilité », la France ait « choisi de nier ses racines révolutionnaires et républicaines ». La dynamique sociétale voulant que, « une société qui ne se transforme pas est une société qui meurt », le philosophe déplore que la société française ne se réforme pas.

Oubliant la politique, des réformateurs, à l’écoute des sociologues, se contentent d’adapter les institutions.

Le chapitre 1, A la lumière de Montesquieu, pose la problématique du débat sous l’éclairage des grands principes des Lumières. La discussion distingue le pouvoir politique, qui crée les règles, du pouvoir des corps intermédiaires qui organisent « la rencontre entre les règles et les individus ». Passant en revue les corps intermédiaires de la société française, Milner constate, notamment : que les enseignants sont devenus « un corps de métier » ; que l’autorité judiciaire constitutionnelle cherche à instaurer un pouvoir judiciaire ; que l’administration, bénéficiaire de l’effacement de l’Eglise et de l’Armée, installe « une société de permissions et d’interdictions ».

Le chapitre 2, Les traces de l’histoire longue, est dédié aux mutations des composantes de la société française des Droits de l’Homme, qui « ne font pas la politique …, mais peuvent imposer des limites à la politique ». La petite bourgeoisie intellectuelle a dû composer avec la bourgeoisie salariée et les notables, élargis à l’élite de l’administration.

Le chapitre 3, Les traces de l’histoire récente, aborde les ruptures sociales et sociétales résultant de la défaite de 1940 et des guerres coloniales. Parmi celles-ci, le débat fait ressortir la mutation des historiens qui, leur matière étant devenu une science, s’interdisent de juger, alors que les journalistes le font. Il met, également, en exergue l’introduction du modèle méditerranéen dont la solidarité familiale valorise la loi du plus fort.

Le chapitre 4, Les traces résiduelles de l’Etat-Nation, met en lumière l’ambivalence de la France et des français. Ambivalence à l’égard de l’Etat et de la Nation, malmenés par la construction européenne. Ambivalence à l’égard de l’école, chahutée par des « réformologues » qui n’ont pas perçu l’importance qu’il y avait à « séparer radicalement les savoirs et la transmission ». Ambivalences à l’égard de la langue, « le français n’est plus un accélérateur de circulation des idées », mais aussi de la culture et des compétences particulières. Ambivalences à l’égard de la victoire militaire, constante de l’Histoire de France, mais aussi de la réussite économique, « la société française se méfie de toutes les formes de réussite quand elles affectent l’appartenance de classe ».