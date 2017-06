Conseil européen : ce que le souffle Macron pourra vraiment apporter à la France une fois l’effet d’image passé dans le reste de l’Europe

Atlantico : Le projet européen d'Emmanuel Macron s'inscrit dans la logique du donnant-donnant ; en mettant en place les réformes dont le pays a besoin, le Président cherche également à restaurer une crédibilité endommagée de Paris auprès de ses partenaires. Cependant, et dans le cas où la France parvient à se réformer, quelles sont les "retours" à attendre de nos partenaires européens ? L'élection d'Emmanuel Macron a insufflé l'espoir de relancer le projet européen , ce qui a été perçu par de nombreuses capitales.

Depuis, les signes d'ouvertures de la part de Berlin se multiplient notamment avec les dernières déclarations d'Angela Merkel sur l'instauration d'un budget de la zone euro. Pour autant, au-delà des déclarations, quelles sont les chances pour que des actes suivent ?

Jérôme Vaillant : Entre la France et l’Allemagne, c’est depuis des années la question cruciale : la France est-elle capable de se réformer, les politiques semblent savoir ce qu’il faudrait faire mais ils tergiversent ou ne vont pas assez loin dans les réformes. L’arrivée d’Emmanuel Macron a été d’autant plus saluée en Allemagne qu’il n’avait pas caché qu’il avait, entre autres raisons, quitté le gouvernement de François Hollande parce que celui-ci n’était pas allé assez loin sur la voie des réformes. Lors des nombreux contacts d’E. Macron avec la chancelière allemande mais aussi par presse interposée, celui-ci n’a pas caché que la France devait d’abord apporter la preuve tangible de sa capacité à se réformer avant de pouvoir attendre un retour de la part de l’Allemagne, cela signifie en tout premier lieu ramener le déficit à 3% du PIB puis réformer le marché du travail et mieux gérer les retraites.

Le contexte est favorable pour qu’E. Macron soit entendu en Allemagne parce qu’après le Brexit, l’élection de Donald Trump à la présidence américaine, la crise migratoire et la montée des populismes en Europe avec le risque que ceux-ci puissent l’emporter aux Pays-Bas, en Autriche ou même en France, l’Allemagne a besoin de croire que l’Europe n’est pas perdue et peut trouver, grâce à un renouveau du moteur franco-allemand, un nouveau souffle. Obligée qu’elle est, d’après la formule d’Angela Merkel, après le sommet du G7 en Italie, « de prendre elle-même son destin en main » - puisque est, « du moins en partie, révolu le temps où nous pouvions nous reposer sur d’autres. »

Aussi la chancelière laisse-t-elle entendre de façon plus claire d’une déclaration à l’autre qu’elle est prête « à réfléchir » à la mise en place d’un budget de la zone euro et d’y installer un ministre des Finances, comme l’a proposé E. Macron. « Réfléchir » ne veut pas dire déjà consentir. Mais la chancelière sait deux choses : il n’y a pas eu autant d’opportunité depuis longtemps pour relancer l’Europe et il ne faut pas désespérer les peuples, mais bien au contraire les regagner à la cause européenne par une politique plus volontaire de croissance. Certes elle sait devoir compter avec son ministre des Finances, W. Schäuble, mais les caisses allemandes sont pleines et l’Allemagne investit tandis que les salaires croissent à nouveau, ce qui pourrait bénéficier à l’ensemble de l’Europe. Par ailleurs, il est toujours possible de jouer avec la fibre européenne de W. Schäuble trop souvent présenté à l’étranger comme un ineffable père fouettard. Les termes choisis par le chef de la chancellerie à Berlin, Peter Altmaier, pour dire sa satisfaction en raison des résultats du deuxième tour des élections législatives en France qu’il a qualifiés de « bons pour l’Europe et pour l’Allemagne », sont un indice de la volonté de l’Allemagne d’aller de l’avant. Mais on sait aussi à Paris comme à Berlin que rien ne pourra se faire avant les élections législatives du 24 septembre en Allemagne et que ce n’est qu’au terme de difficiles négociations franco-allemandes et européennes qu’un résultat pourra être obtenu. On sait aussi qu’il ne pourra s’agir que d’un compromis.