Conquête : pourquoi les attentats de Barcelone ont une haute valeur symbolique pour la nébuleuse islamiste mondiale

​13 morts, 100 blessés au minimum, les attentats de Barcelone, commis un peu avant 18 heures hier avec une fourgonnette dans les Ramblas, en plein cœur de la capitale catalane, ont une valeur symbolique pour la nébuleuse islamiste sunnite mondiale, car cette seconde attaque d’envergure après celle de mars 2004 à Madrid frappe le pays que les islamistes radicaux de tous les bords n’ont jamais cessé de revendiquer comme « territoire perdu du Califat islamique » (Al-Andalus), à récupérer à tout prix car occupé par les « infidèles », comme Israël.

Le profil typique du terroriste de « 3 ème génération », ambivalent, narcissique, pro-palestinien, plus voyou que bigot et ressentimental

Revenons aux faits bruts eux-mêmes : la première observation, est que, contrairement à ses homologues françaises et britanniques, la police catalane, les Mossos de Escuadra, a confirmé très rapidement le caractère terroriste de l’attaque puis a communiqué tout aussi rapidement sur l’identité puis sur la photo du premier suspect arrêté, Dris​s​ Oukabir, même si, comme dans les autres pays occidentaux, les médias et les politiques ont rechigné d’emblée de parler de terrorisme islamiste, ce qui ne fait pourtant plus aucun doute. Driss Oukabir, a été facile à identifier, étant donné son profil tout sauf discret. Né au Maroc, Oubaki​r​ di​t​ avoir vécu à Marseille et il s’est installé en Catalogne depuis des années (Ripoll). C’est lui qui a loué la fourgonnette dans le village de Santa Perpètua de Mogoda près de Barcelona, mais il n’en est pas le conducteur, lequel a réussi à s’échapper.

Particulièrement narcissique et paradoxal, l’homme s’est rebaptisé « soprano » sur son compte facebook. Il y vante la mafia, pose sur la plage, avec son chien (interdit par l’islamisme salafiste) et sur des selfies pris notamment devant une glace, puis il annonce avec une fiancée. Sur son mur, Oukabir a partagé ces dernières semaines de nombreux vidéoclips de musique rap en langue arabe ainsi qu’une publication d’une page appelée Mesh heek qui, illustrée de photos et d’une vidéo, dénonce la « colonisation des Arabes » en référence au conflit israélo-palestinien. On peut aussi voir cette bande annonce : « Quel malheur pour les Arabes, même les enfants n’échappent pas à la colonisation ». Datée du 9 juillet, la publication est illustrée d’une image d’un soldat israélien en train de s’en prendre à un enfant palestinien musulman coiffé d’une Kufiyya, le tout sur fond de drapeau palestinien.

Le second suspect aurait été intercepté après que l’on ait découvert, dans les environs d’un fast food de Vic, vers 20h, une autre fourgonnette que les terroristes auraient utilisé après l’attaque. La police a informé que dans la première fourgonnette qui a renversé les passants, on a retrouvé le passeport espagnol d’un suspect, résident à Melilla, l’enclave espagnole du Nord du Maroc. Un autre suspect, qui avait tenté d’emboutir un agent de police lors d’un contrôle à la sortie de Barcelone, à été retrouvé mort dans sa voiture à trois kilomètres du lieu où les agents ont essayé de l’arrêter avec des tirs.

Pour résumer : deux suspects sont arrêtés, un à Ripoll et l’autre à Alcanar (Catalogne), mais pas le conducteur de la camionnette principale, et aucun des deux n’est le conducteur du van. Par ailleurs, le major des Mossos d'Esquadra, josep Lluís Trapero, a confirmé hier soir que l’explosion qui a eu lieu le matin même à Alvanar serait liée à l’attentat. L’explosion, produite par une accumulation de gaz, a fait quant à elle un mort et sept blessés. Comme l’ont souhaité les planificateurs de l’attentat, le chaos a régné dans la capitale catalane, dès 18 heures, lorsque des milliers de personnes ont commencé à courir dans les rues du centre-ville après que la fourgonnette blanche ait heurté des dizaines de personnes sur une trajectoire de 500 mètres de long, depuis la plaza de Catalunya jusqu’en face du Liceu (opéra), sur les Ramblas. Enfin, les autorités espagnoles anti-terroristes craignent que si le conducteur et auteur du massacre a abandonné très discrètement et vite sa fourgonnette sans sacrifier au rituel Allah Ou Akbar, et sans chercher à mourir en « martyr » dans une confrontation finale et rédemptrice avec les forces de l’ordre (ou sans même essayer de continuer à abattre des passants avec une arme comme dans d’autres cas), c’est soit parcequ’il a eu peur de mourir, soit parce qu’il comptait restait en vie pour récidiver bientôt... Par ailleurs, les Mossos de Escuadra, qui n’ont jamais cherché à minimiser le caractère organisé de l’attentat ni parlé de « loups solitaires » sous prétexte que le terroriste franco-marocain n’a pas le profil d’un islamiste, sont certains qu’au moins deux autres personnes ont participé à l’attaque et qu’il s’agit d’un acte organisé par un groupe jihadiste ayant une stratégie précise coordonnée avec celle de l’Etat islamique.

Des vieux comptes à régler avec l’Espagne depuis la perte d’Al-Andalous

Rappelons que l’Espagne est en situation d’alerte terroriste quasi maximale depuis 2015, bien que depuis les attentats de Madrid du 11 mars 2004, qui firent 192 morts et 2.000 blessés, aucune attaque djihadiste d’ampleur n’a été commise en Espagne. Notons tout de même qu’il s’agit en Europe depuis seulement un an du huitième attentat au camion ou à la fourgonnette.

Si l’on compare les mobiles des attentats de 2004 à Madrid et celui d’hier, il est intéressant d’observer que les motivations réelles des attentats terroristes commis dans les deux villes espagnoles ont été « expliqués » et légitimés de façon globale dans une vidéo très significative diffusée par l’Etat islamique en 2014, depuis la Syrie (« Cham ») : « au nom d’Allah le Miséricrodieux, Grâce à Allah du monde entier. Nous sommes dans la terre sainte de l’islam, et je vous dis à tout le monde et je vous avertis : nous vivons sous la bannière de l’Etat islamique et nous allons mourir pour elle jusqu’à ce que nous ayons récupéré toutes les terres musulmanes perdues, De Jakarta à l’Andalousie et je vous le dis, l’Espagne est la terre de nos ancêtres et nous la récupérerons avec l’aide de Dieu ». Cette idée de « récupérer la terre islamique » d’Al-Andalous (qui n’est pas la région actuelle d’Andalousie, mais, dans les représentations arabes, englobe toute l’Espagne jadis dominée par l’empire arabo-berbéro-islamique de 711 à 1492.

Cette idée de reconquista à rebours était déjà très présente dans l’un des textes de revendication des attentats du 11 mars 2004 (gare d’Atocha de Madrid), lorsque, le 12 mars 2004, les Brigades Abou Hafs Al-Masri, affiliées à Al-Qaïda, se sont félicité du « succès » de « l’Opération Trains de la mort» en déclarant que « Les Brigades de la mort ont pénétré au cœur de la terre des croisés européens pour assener un coup douloureux à l’un des fondateurs de la coalition croisée. Il s’agit là de régler de vieux comptes avec l’Espagne croisée, alliée des Etats-Unis, en guerre contre l’islam (…) », expression qui inclut à la fois la participation de l’Espagne de Aznar à la coalition américaine en Irak mais aussi la reconquista qui mit fin à la présence arabo-musulmane et au califat en Espagne en 1492. Déjà, en octobre 2003, Oussama Ben Laden, l’ex chef et cofondateur d’Al-Qaïda, avait clairement désigné l’Espagne comme cible dans un communiqué envoyé à Al-Jazeera, ce qui avait mis en alerte les services de renseignement espagnols du Centro Nacional de Inteligencia (CNI) qui inclurent en 2004 pour la première fois la menace jihadiste dans leur Directive annuelle stratégique. Cette prise de conscience était bien tardive, mais elle était dûe au fait que l’Espagne avait surtout eu maille à partir auparavant avec le terrorisme basque de l’ETA, d’où la réaction initiale du président du gouvernement d’alors, José Maria Aznar, qui imputa à tort à l’ETA basque la responsabilité des attentats de Madrid. Le 15 mars 2004, quatre jours après le drame, la chaîne de télévision Al-Arabiya, retransmit une vidéo de Ben Laden qui justifiait l’attaque du 11 mars comme représailles pour les actions en Irak, Afganistan et Palestine".

Toutefois, chacun sait que les jihadistes-salafistes d’Al-Qaïda ont toujours été les ennemis jurés des Etats nationalistes arabes comme l’Irak baassiste de Saddam Hussein, alors attaqué en 2003 par les Etats-Unis et leurs alliés anglais, espagnols, etc, au profit de monarchies islamistes sunnites voisines. Cette revendication, plus « anti-impérialiste » et visant à mobiliser les tiersmondistes occidentaux de tous bords, était essentiellement rhétorique, tandis que le vrai mobile théocratique-califal avait été clairement formulé depuis deux décennies déjà puis théorisé par le maître de Ben Laden, vrai créateur d’Al-Qaïda en Afghanistan, Abdallah Azzam, référence suprême de toute la mouvance salafiste-takfiriste et jihadiste, dans son ouvrage « La récupération des territoires islamiques perdus ». L’Espagne –Al-Andalous y figurant en première place avec la Palestine. Puis c’est un autre cerveau historique du jihadisme moderne salafiste, Ayman Al-Zawahiri, le successeur même de Ben Laden, qui déclara lancer une campagne mondiale jihadiste en vue de la « libération de Ceuta y Melilla », enclaves espagnoles du Nord du Maroc, puis de la reprise de « tous les royaumes de l’islam, du Turkmenistan Oriental (Chine-Xinjang) jusqu’à Al-Andalous ».

Cette fois-ci, c’est l’agence de communication de Da’ech, Amaq, qui a revendiqué l’attentat de Barcelone, au nom des «soldats de l’Etat Islamique responsables de l’attentat de Barcelona qui ont répondu aux appels du Califat à attaquer les pays qui ont intégré la coalition ». Allusion à la coalition internationale contre Da’ech en Irak dont l’Espagne est effectivement membre de façon certes minime puisqu’elle n’a fait qu’y envoyer 300 instructeurs. Quant à la méthode d’attaque au camion, elle est préconisée par Da’ech depuis des années et elle a été théorisée par l’ex-porte-parole et cerveau terroriste de l’Etat islamique, Abou Mohammed Al-Adnani : «Si tu conduits une fourgonnette, renverse le plus de gens jusqu’à remplir les rues de sang», lançait l’Etat islamique il y à peine deux semaines sur le Net dans une video. L’édition de décembre 2016 de la revue «Rumiyah» (nouvelle organe de propagande de Da ‘ech créé après la mort d’Adnani et qui veut dire Rome, allusion à la conquête des pays chrétiens) appelait ses séides partout dans le monde à multiplier les attentats aux véhicules, notamment en Europe, une « arme très complète », et surtout facile à piloter et à acquérir et dont la possession « n’est pas suspecte »… à la différence des avions des commandos du 11 septembre 2001.

La symbolique centrale d’Al-Andalous dans la vision du monde néo-califale des jihadistes-salafistes

Pour revenir à l’idéologie néo-califale et donc irrédentiste de Da’ech, les revues du groupe terroriste Dabiq (anglais), Rumiah, et Dar al-Islam (français) destinées aux publics occidentaux ainsi que de nombreuses vidéo et déclarations et écrits n’ont jamais cessé d’appeler à la reconquista à rebours d’«Al-Andalus» (Espagne arabo-islamique qui incluait alors la Catalogne, l’Andalousie actuelle, Valencia, Murcia, la Castille et la quasi-totalité du pays sauf quelques provinces au Nord), ce qui fait de l’Espagne un des pays potentiellement les plus visés d’Europe. Cependant, si l’Espagne n’a pas été souvent attaquée depuis 2004, c’est premièrement parce que ce pays, qui abrite d’importantes communautés musulmanes sunnites pakistanaises et maghrébines, a également servi de base-arrière aux jihadistes, et, deuxièmement parce que le système anti-terroriste espagnol, après des décennies de lutte contre le terrorisme basque de l’ETA, puis en réaction aux attentats de Madrid de 2004, est très efficace.

Depuis ce drame, les autorités ibériques ont réalisé 220 opérations terroristes, et une quarantaine pour la seule année en cours. Le nombre de détenus en relation avec des activités terroristes en Espagne, depuis ces 13 dernières années, s’élève à 723, selon les données officielles du Ministère de l’Intérieur, ainsi que cela a été actualisé le 7 août dernier dans les statistiques officielles publiées par le Ministère de l’intérieur.

Le fait que l’on ait retrouvé dans l’un des deux camions une carte d’identité d’un résident à Ceuta, l’enclave espagnole du Nord du Maroc revendiquée en permanence par l’Etat islamique et de façon très officielle depuis des mois dans plusieurs communiqués, n’est pas étonnant. En effet, dans le cadre de cet objectif califal de reprendre Al-Andalus, l’Etat islamique tente tout particulièrement de recruter des jihadistes au Maroc pour lancer des opérations dans toute l’Europe, sachant que les Marocains, avec 5000 moujahidines, figurent parmi les deux plus grands contingents de Da’ech avant les Tunisiens, les Tchétchènes et les Saoudiens.

Dans ce contexte, l’EI a tenté de recruter tout particulièrement à Melilla et Ceuta, territoires géographiquement marocains, mais habités par des citoyens arabo-espagnols dont les papiers d’identité peuvent permettre une meilleure circulation en Europe que des passeports marocains ou d’autres pays arabes. L’habitant de Melilla et Ceuta autochtone arabophone et musulman, de nationalité espagnole, est donc le profil idéal.. Ainsi, dans sa propagande, l'État islamique joue sur la frustration des Marocains du Royaume chérifien qui ne supportent pas ces enclaves, véritables résidus et témoignage « humiliant » d’un colonialisme espagnol qui prolongea historiquement et stratégiquement la reconquista et l’expulsion des Maures d’Espagne il y a cinq siècles. Da’ech explique à ces candidats jihadistes qu’en se « joignant au jihad », ils seront les pionniers de la revification de la péninsule ibérique qui « retournera à l’islam ». Souvent appelé « pays d'oppression » par les Jihadistes, l'Espagne chrétienne est le pays européen par excellence à (re)conquérir dans l’optique néo-califale irrédentiste. Et le Maroc, Royaume moderne, pro-occidental, mais islamique, où l’enseignement et les discours politiques ont toujours entretenu une profonde nostalgie de l’Al-Andalus perdue (considérées ex-marocaine comme l’Espagne dominée par les Maures), est le pays idéal de recrutement et de tremplin pour le jihad européen. Ce dernier n’est pas le cœur d’action du Califat, puisque ce cœur est l’Irak et la Syrie.

Toutefois, la vieille Europe - qui a du mal à intégrer ses immigrés musulmans – qui est le maillon faible de l’Occident, qui est dénuée de politique migratoire, d’union stratégique et de combattivité, et qui est de surcroit complexée vis-à-vis de son passé colonial - contrairement à la Russie ou aux Etats-Unis - demeure le lieu privilégié de la mobilisation médiatique planétaire que les islamistes savent parfaitement exploiter. Car le terrorisme est avant tout psychologique. L’Etat islamique dit souvent qu’il consiste à « jeter l’effroi et la peur dans le cœur de l’ennemi ». La chose fonctionna à Madrid en 2004, puisque l’attentat fit plier les Espagnols qui changèrent brutalement de cap politique persuadés d’avoir été « punis » pour leur présence militaire coupable en Irak alors que le but réel est l’islamisation-soumission de l’Espagne. La chose fonctionne aussi ailleurs en Europe, puisqu’à chaque attentat islamiste, nos politiques, intellectuels et médias font à chaque fois de la publicité gratuite soit négative (« les méchants jihadistes ») soit positive (« le vrai islam est formidable et n’a rien à voir avec le jihadisme-terroriste »), au profit de l’islamisme conquérant. Peu importe que cette pub soit souvent négative, puisque le vrai objectif stratégique du totalitarisme islamiste, foncièrement idéologique, est de convertir les esprits en vue de voir les territoires tomber comme des fruits murs par la suite. D’où la déclaration d’Al-Adnani qui déclarait peu avant sa mort que l’on a rien compris si l’on pense que Da’ech perd la guerre en perdant des villes.

En parlant d’islam à longueur de temps en bien ou en mal, en s’excusant toujours plus de ne pas être « islamophobe » à chaque fois qu’elle est agressée mortellement par les islamistes terroristes, en se couchant devant communautarisme islamiquement correct qui a déjà réussi à faire taire ou condamner-diaboliser tous les « islamophobes » alors que les christianophobes sont à la mode, l’Europe joue depuis des décennies le jeu de ce totalitarisme théocratique. Celui-ci voit dans la faiblesse psychologique de l’Europe et dans son renoncement identitaire, son meilleur atout pour soumettre les esprits et convertir les âmes. La preuve réside dans le fait que depuis septembre 2001, les conversions d’Occidentaux à l’islam n’ont jamais été si nombreuses et radicales. Cette vraie nature « idéaliste-prosélyte » du terrorisme est trop souvent sous-évaluée, comme le déplore depuis des décennies l’un des plus grands stratèges occidentaux, Edward Luttwak.