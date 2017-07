Conférence annuelle d'Interpol : qui sait lutter contre la "mondialisation du crime sans précédent" que permet le Dark web ?

Atlantico : Le congrès annuel d'Interpol se penche cette année sur le Cybercrime. Mais les services d’Interpol ont-ils vraiment les moyens d'intervenir efficacement et d’agir comme des « Gendarmes» dans ce domaine ?

Franck Decloquement : La gestion des menaces cybernétiques à l’échelle globale nécessite d'aborder les problèmes critiques auxquels sont confrontés actuellement tous les Etats et les forces de sécurité à travers le monde. Et ceci, dans l’objectif de rendre le cyberespace plus sûr pour tous ses utilisateurs. D’en éclaircir les « côtés obscurs » en quelque sorte... Cette problématique générale englobe bien évidemment la question des politiques publiques en vigueur, la question des compétences techniques de la police et des moyens technologiques alloués aux forces de sécurité en matière de cybers-interventions.

Mais cela soulève aussi des problèmes plus ténus en matière de législation et de collaborations inter-étatiques, seules capables de pouvoir véritablement permettre une bonne coordination et gestion anticipatrice des menaces cybernétiques qui pèsent sur nos sociétés de l’information, à partir de l'Internet « caché » ou « obscur ». L'éducation publique doit elle aussi être mise à contribution pour « évangéliser » les jeunes générations – dites aussi « digital native » – sur les dangers inhérents à l’usage inconsidéré des moyens qu’offrent les ressources digitales. Le revers de la médaille en somme… À cet effet, INTERPOL est l’organisation internationale de police la plus importante au monde, avec 190 pays membres. Son rôle est de permettre aux polices du monde entier de travailler ensemble pour rendre le monde plus sûr. Ses infrastructures de pointe apportent un appui technique et opérationnel inestimable dans bien des cas, et aident à relever les défis – de plus en plus nombreux – de la lutte contre la criminalité émergente en ce début du 21ème siècle.

Le but d’INTERPOL est « de faciliter la coopération policière internationale, même s’il n’existe aucune relation diplomatique entre les pays concernés. Toute action est mise en œuvre dans le cadre des lois existant dans les différents pays et dans l’esprit de la déclaration universelle des droits de l’homme ». Toutefois, ses statuts interdisent à cette organisation « toute intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial ». Le secrétariat général d’INTERPOL se trouve géographiquement à Lyon et fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an. L’Organisation compte également sept bureaux régionaux à travers le monde ainsi que des représentations auprès des Nations unies, à New York, et de l’Union européenne, à Bruxelles. Chaque pays membre dispose d’un bureau central national dont l’effectif est composé de fonctionnaires hautement qualifiés chargés de l’application de la loi.